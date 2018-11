Næringsdrivende dømt til 3 år og to måneder i fengsel

En 47-åring fra Stavanger er dømt til 3 år og to måneders fengsel for omfattende økonomisk kriminalitet og momsunndragelse for millionbeløp, blant annet ved eiendomsutleie, drift av dagligvarebutikk og gatekjøkken.