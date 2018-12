– Den økonomiske situasjonen har over flere år vært krevende. Budsjettet for neste år viser at vi får cirka én prosent reduksjon i inntektene våre, sier sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne.

Helse Stavanger har ikke nådd sine økonomiske resultatkrav noen år siden det ble bestemt å bygge nytt sykehus på Ullandhaug i 2015.

Det skjer ikke i år heller. For 2018 vil sykehuset nå et overskudd på om lag 45 millioner kroner, opprinnelig krav var 90 millioner i pluss. Neste år er kravet et resultat på 90 millioner kroner, mens det opprinnelig lød på 150 millioner.

Tillitsvalgte: ikke realistisk

De tillitsvalgte er svært bekymret for de økonomiske utsiktene og kravet til overskudd. I et dokument i forbindelse med budsjettet (drøftingsprotokoll), skriver det blant annet:

«Vi kan vanskelig se at dette er oppnåelig uten svært drastiske tiltak». De frykter at tilgjengelige ressurser ikke på langt nær kan finansiere «de oppgaver vi pålegges og de forventningene samfunnet har til spesialisthelsetjenesten.» Videre skriver de:

«Dersom inneværende års budsjett var krevende, er neste års budsjett urealitisk og de påfølgende år simpelthen utopiske. Hvis vi legger resultatkravene til grunn.»

– Det er ikke tvil om at vi er i krevende omstillinger og at våre medarbeidere opplever et sterkt arbeidspress, sier Bryne og understreker at kvaliteten og pasientsikkerheten likevel ivaretas.

Stadig strammere budsjetter kommer samtidig med at etterspørselen etter helsetjenester øker i befolkningen. I saksutredningen til styret i Helse Stavanger heter det blant annet:

«Flere klinikker har et negativt budsjettavvik på lønnskostnader i 2018, hvor budsjettet for 2019 innebærer vesentlige utfordringer som klinikkene arbeider med å løse».

Det nye sykehuset til 8,6 milliarder kroner på Ullandhaug skal finansieres gjennom statlige lån (70 prosent) og overskudd på driften hvert år. Gjennom Helse Vest er det gitt et lån på 500 millioner kroner til, men sykehuset har bedt om mer. Når og hvor mye ekstra lån det er snakk om, er foreløpig ikke avklart, men det dreier seg om flere hundre millioner ekstra.

Sparekrav gjennom statsbudsjettet

Noe av problemet for Helse Stavanger er den såkalte ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) som har til hensikt å effektivisere offentlig sektor. Denne reformen innebærer over 80 millioner kroner mindre å rutte for neste år.

– Denne reformen kommer som et årlig krav i en periode da vi skulle bygd opp overskudd. Vi klarer å effektivisere, men vi klarer ikke bygge opp resultatet i tilstrekkelig grad. Dette er utfordringen for alle sykehus med store byggeprosjekter, sier Bryne.

Flere nye legemidler, for eksempelnye kreftmedisiner og biologiske legemidler, gjør og store innhogg i økonomien. Det nye og mye omtalte legemiddelet Spinraza mot den sjeldne sykdommen spinal muskelatrofi ble godkjent til barn under visse vilkår tidligere i år. Økonomisk medfører dette en ekstrakostnad på sju millioner kroner for sykehuset i år og et tilsvarende beløp i 2019.

– Dette er beregnet kostnad til behandling av under ti pasienter neste år, sier Bryne.

Noen ganger taper sykehuset også penger på å effektivisere. I akuttmottaket blir 25 prosent av pasientene nå avklart slik at de de slipper å bli lagt inn, men kan eksempelvis følges opp poliklinisk. Her er det lagt opp til endringer i finansieringssystemet, men dette er ennå ikke avklart.

– Dette gir oss om lag 80 millioner kroner i årlig inntektstap fordi vi får mye mer i inntekter fra staten for pasienter som legges inn for et døgn, sammenlignet med dem som behandles poliklinisk. Men en riktig og effektiv avklaring i mottak er bra for pasientene, sier Bryne.

Til tross for innvendinger og sterk bekymring, vedtok styret i Helse Stavanger budsjettet torsdag.