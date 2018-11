Jonathan filmet seg selv over mål

Rett før mål dro 18-åringen fram sin egen mobiltelefon. Han var klar over at han var i ferd med å fullføre et halvmaratonløp ni minutter bedre enn sitt mål for dagen. Noe han da måtte bevise med en film overfor kompiser og bekjente.

- Planen var jo å løpe på to timer i mitt debutøp på denne distansen, og jeg skjønte på slutten av løpet at det ville jeg klare med solid margin. Da var det veldig om å gjøre å forevige dette med en film som kunne distribueres omgående, sier han.

Jonathan Hebnes legger ikke skjul på at det var moro å løpe så langt løp, og han syntes løypen på 3-sjøersløpet var noe som gjorde sitt til at han fristes til å gjøre dette flere ganger.

Har lyst til å løpe igjen

- Fantastisk løype og moro med mye folk, selv om det blåste litt vel mye en del plasser underveis. Ble i alle fall ikke skremt over å løpe så langt som drøyt 21 kilometer, understreker han.

Noen særlig erfaring med løping har han han ikke, selv om han driver med alpint som sin idrett. - Det er jo litt forskjell på å renne nedover en bakke i et par minutter i forhold til å løpe 21 kilometer på grusveier med bakker både nedover og oppover.