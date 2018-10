Alvorlig syke pasienter kan nå få ny vurdering

Onsdag formiddag var helseminister Bent Høie (H) på Haukeland universitetssykehus i forbindelse med åpningen av et helt nytt ekspertpanel.

Panelet er en ny nasjonal ordning som skal gi pasienter med alvorlige sykdommer, og med kort tid igjen å leve, en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får en ordning som har en stor betydning for pasienter og deres pårørende, som er i en vanskelig og fortvilende situasjon, sier Høie.

Skal gi en økt trygghet til pasientene

Panelet skal komme med råd til lege og pasient, men har ingen beslutningsmyndighet. Rådene fra ekspertene skal diskuteres mellom lege og pasient, som sammen skal komme frem til hvilken behandling pasienten skal få.

– Som kreftleger må vi jevnlig formidle en tung beskjed om at det ikke mer aktiv behandling å tilby pasienten, og det er i slike tilfeller pasientene nå kan be om en ny vurdering, sier Halfdan Sørbye, leder av ekspertrådet.

Ekspertpanelet består av åtte kreftspesialister med lang erfaring fra klinikk og forskning. I tillegg er panelet tilknyttet 17 eksterne fagspesialister.

– Pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom skal være trygge på at vi vurderer alle de reelle mulighetene. Ekspertpanelet tar på seg et viktig oppdrag, og jeg takker alle medlemmene i panelet for at de har tatt på seg dette ansvaret, sier Høie.

Rune Sævig

Vil unngå udokumentert behandling

Hensikten med panelet er å bidra til at dødssyke pasienter vil få en økt trygghet til det norske helsevesenet, og at langt flere pasienter får tilgang til utprøvende behandling gjennom kliniske studier, og at flere av dem kan utføres i Norge.

– Vi behandlere møter med jevne mellomrom pasienter som i desperasjon reiser til utlandet for å prøve udokumentert behandling. Disse får ofte svært negative bivirkninger på helsen og store økonomiske kostnader, sier Sørbye.

Aftenposten har blant annet dokumentert hvordan kreftsyke nordmenn har betalt opp mot en million kroner for en kreftbehandling i Tyskland som norske leger fraråder.

Sørbye tror at ekspertpanelet kan bidra til at flere norske pasienter vil behandles i Norge.

Skrekkblandet fryd

Halvdan Sørbye forteller at han ser frem til å begynne arbeidet i ekspertpanelet med en skrekkblandet fryd.

– Det er et stort ansvar, og vi kan risikere å komme i konflikt med sykehus dersom vi gir råd om en behandling sykehusene ikke har økonomi til å gjennomføre, sier Sørbye.

Men han er overbevist om at ekspertpanelet vil være særs viktig for kreftpasienter og deres pårørende, og at den i det lange løp kan bidra til å bedre kreftbehandlingen i Norge.

– På lang sikt håper jeg at dette fører til et økt press på å få innført persontilpasset kreftbehandling. Det trenger vi, sier han.

Siden kreftpasienter aldri får nøyaktig den samme kreftsvulsten, er en persontilpasset behandling, basert på kunnskap om kreftcellene til den enkelte pasient, en effektiv behandlingsmetode, mener Sørbye.