SAS med ny direkterute fra Stavanger til Kroatia

Avgangene vil være hver lørdag kveld fra 23. juni til 4. august.

– Det er et sesongrute-tilbud til feriereisende. Kroatia er en veldig populær destinasjon og vi ønsker å imøtekomme behovet med å teste dette ut. Hvis det blir en suksess, utvider vi gjerne tilbudet, sier Ann Elin Ringseth Hansen, salgsjef i Rogaland i SAS.

Norwegian startet samme rute i år.

Vil samarbeide med næringslivet

Frem mot 2022 vil SAS og Avinor ha et tettere samarbeid for å øke antall passasjerer hos flyselskapet.

– SAS og Avinor ønsker å jobbe sammen med næringslivet for å kunne tilby gode ruteforbindelser til regionen, sier Elisabeth Strømstad, sjef Forretningsutvikling i Avinor.

Onsdag hadde SAS CEO Rikard Gustavsson møte med næringslivet i regionen for å snakke om SAS sin rolle, strategi og utvikling av rutenettet.

– Det ble presentert hvordan SAS gjennom en samarbeidsavtale kan øke trafikkutfart fra Sola, komme tettere på regionen og fremme mulige nye ruter, sier Strømstad.

Hun forteller at tett dialog med flyselskapene vil gi et bedre tilbud til de reisende.

– SAS har flere nye fly i bestilling og målet er at vi skal kunne være med å si noe om hvilke behov regionen har og sikre gode forbindelser både for næringslivet og turister, sier Strømstad.

Hun presiserer at Avinor jobber tett med alle flyselskapene til og fra Sola.

Ansetter ny koordinator

Rett over nyttår vil Greater Stavanger ansette en koordinator som skal ha ansvar for å kartlegge og løfte frem eksisterende og nye ruter fra Sola lufthavn. Det er i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, kommunene i regionen og Avinor.

– Det er viktig at vi får beskyttet rutene som har høyest betydning for næringslivet i regionen vår. Vi synes det er gledelig at SAS ønsker å satse på Stavangerregionen, sier Kristin Reitan Husebø, direktør for Greater Stavanger.

Regionens Ruteutviklingsforum har tidligere foretatt jevnlige undersøkelser av næringslivets reisemønster og samarbeidet med flyselskapene. Arbeidet med ruteutvikling vil bli vesentlig styrket gjennom ansettelse av en koordinator.

– Det er mange internasjonale selskaper i regionen, som er avhengig av gode internasjonale flyruter. De siste årene har vi mistet direkteruter til Frankfurt, Paris og Houston. Nå er de viktigste knutepunktene London, København og Amsterdam, sier hun.

