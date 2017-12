Brannalarm utløst og eksamen ble avlyst

– Det er helt katastrofe at vi må ta eksamen på ny, sier student Jon Torger Hetland Salte

Han forteller at mange var godt i gang med oppgaven da de fikk beskjed om å gå ut av bygget.

– Jeg skal være såpass voksen å si at jeg skjønner det, men samtidig er dette faget basert på at vi skal bearbeide og reflektere fra egne erfaringer, sier han.

Studenten tviler på at de hadde klart å hjelpe hverandre på den halvtimen de ble stående ute.

– Det er kipt å ikke bli ferdig med eksamen før jul. Pensum var på over 1000 sider. Jeg ser ikke frem til å måtte lese det på ny.

Privat

Skolen beklager

Margot Treen, senior konsulent ved UiS beklager at eksamen er avlyst. Hun er usikker på hva som egentlig skjedde, men tror det var noe i ventilasjonsanlegget.

– Prosedyrene er at alle må ut til vi har fått avklart hva som egentlig har skjedd, sier hun.

Hun forteller at dette aldri har skjedd før og at det ikke vil ha noe å si for videre progresjon for studentene.

– Det var helt umulig for oss å kontrollere at de ikke snakket sammen om eksamen. Dette var en eksamen uten hjelpemidler. Vi tok med en gang kontakt med juristene i utdanningsavdelingen og de var tydelig på at eksamen måtte avlyses, sier hun.

Faglærer er nå i gang med å lage ny prøve.

– Vi håper å kunne tilby den neste uke. For de som ikke har mulighet til å bli med på det, får ny sjanse i februar eller mars.