Full storm i anmarsj

Har du ikke ryddet inn løse gjenstander og fortøyd båten skikkelig, må det gjøres nå. For torsdag kveld er det meldt opp mot liten storm langs jærkysten. Fredag kan det bli full storm på kysten.

– Det er ventet svært kraftig vind over Vestlandet onsdag kveld. Det innebærer orkan ved Stad, liten storm utenfor Stavanger. Den sterke vinden vil pågå rundt klokken 20–21 og vindstyrken komme opp i 20 meter per sekund. Vinden vil minke seint om kvelden og tidlig natt, men det vil fortsatt være en god del pålandsvind torsdag, sier Geir Ottar Fagerlid, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Full storm fredag

Fredag er det nytt uvær på gang.

– Da kan det bli enda sterkere vind. Prognosene tyder på liten til full storm på kysten. Den vest/nordvestlige vindretningen vil ta godt innover landet. Fredag er det Rogaland som vil merke vinden kraftigst hvis du ser Vestlandet under ett, sier han.

Det blir også mye nedbør. I Dalane kan det komme opp mot 50–70 millimeter nedbør i løpet av det døgn.

– Det er masse vær og ustabil luft på gang. Det kan derfor også komme tordenskrall, men det blir ikke noe voldsomt tordenvær. Det er mest i forbindelse med nedbøren slik at tordenværet passerer raskt.

– Regn med forsinkelser

Fordi den kraftigste vinden er ventet fredag ettermiddag og tidlig kveld, mener Fagerlid at de som skal over Boknafjorden må regne med forsinkelser.

– De som skal på helgetur nordover, bør starte tidlig på dagen, da er det fortsatt ok forhold. Over 500–1000 meter over havet er nedbøren ventet som snø, sier Fagerlid.

Selv om vinden løyer, er det ventet regnvær hele helgen.