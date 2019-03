Et lavtrykk sør for Island trakk østover og gjorde en brå slutt på mandagens finvær over Sør-Norge. Fra Trøndelag til Sørvestlandet meldes det nå mye regn og snø, kraftige vindkast, vanskelige kjøreforhold og betydelig skredfare. Selv om det ikke ikke er meldt mer enn laber til frisk bris (opptil 10 m/s) i såvel Stavanger og Sandnes som Sinnes og Knaben advarer meteorologene om lunefullt vær fra tirdag formiddag til sent på kveld. Det varsles gult farenivå på både vid og kjøreforhold mange steder.

– Vi får en veldig ujevn vind som kan variere veldig fra plass til plass. I Rogaland forventer vi sørøstlig liten storm på utsatte plasser, i hovedsak på fjellet og kysten. I indre strøk, som indre Ryfylke og på fjellet, vil det komme kraftige vindkast på opptil 30 m/s, sier meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt.

De kraftige vindkastene vil kunne vare i noen minutter. Liten storm betyr en vindstyrke på rundt 22 m/s.

Pål Christensen

Meteorologen tror ikke man vil oppleve de kraftigste vindkastene i ytre strøk, som i Sandnes og Stavanger. Vinden vil øke i styrke fra tirsdag formiddag og avta utover kvelden.

Det er meldt farevarsel gult for både vindforhold og kjøreforhold en rekke steder i Rogaland, men Thaule sier det i hovedsak gjelder indre strøk av Rogaland.

LES OGSÅ:

Meteorologene deler farevarslene inn i gult (moderat fare), oransje (stor fare) og rød (ekstrem fare). Gult farenivå på vindkast betyr at de anbefaler følgende:

Sikre løse gjenstander.

Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Følg råd og sjekk status fra transportaktører.

Sjekk veimeldinger (175.no).

Konsekvenser av vindforholdene kan være:

Løse gjenstander blåser avgårde.

Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport.

Broer kan bli stengt.

Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid.

Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Gult farenivå på kjøreforhold betyr at du anbefales å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene. Utover vanskelige kjøreforhold forventes det lokale forsinkelser.