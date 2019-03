Tasta og Madlamark skolekorps vant under Rogalandsmesterskapet

Stavanger konserthus har vært fylt av røff, tøff, rocka og velklingende korpstoner denne helga når musikanter fra hele fylket har tatt over både konserthuset, lille konsertsal og det gamle kulturskolebygget i Bjergstedparken.

Rogalandsmesterskapet (RM) 2019 er et svært arrangement. 2000 musikere i alderen 8–19 år er med. 47 korps fra hele Rogaland kommer sammen for å måle musikalske krefter. Konkurransen er fordelt i fire divisjoner. Her er det konkurranse for hovedkorps, konkurranse for juniorkorps, konkurranse for solister, konkurranse for ensembler og samspillseminar for aspiranter.

Det er åpen bedømming i alle divisjoner. Alle klasser bedømmes av to dommere. Spillerekkefølgen trekkes og sendes korpsene i god tid. Korpsene har 15 minutter spilletid fra første til siste tone.

Senorkorpsene får poeng og rangering. Juniorkorpsene får en dommeruttalelse og hederlig omtale.

Janitsjar konkurrerte lørdag . Brass konkurrerte søndag.

HER ER RESULTATENE:

Førstedivisjon brass:

Tasta Skolekorps Jåtten skolekorps Førre Musikkorps

Andredivisjon brass:

Auglend og Tjensvoll Skolekorps Hafrsfjord Skolekorps Kopervik Felleskorps

Tredjedivisjon brass:

Håland & Dysjaland og Tananger Skolekorps Storhaug Skolekorps Vibå Bondebrass

Madlamark skolekorps

Førstedivisjon janitsjar:

Madlamark Skolekorps Austrått Skolekorps Nylund Skolekorps

Andredivisjon janitsjar:

Eiganes Skolekorps Skolekorpset Sola Rossabø Skolekorps

Tredjedivisjon janitsjar:

Kvernevik skolekors Hauge og Lillesund skolekorps Gard skolekorps

Fjerdedivisjon janitsjar:

Ganddal og Sandnes Skolekorps Bryne Skulekorps Klepp Skulekorps

