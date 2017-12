To biler har kollidert ved Rogaland Teater

Nødetatene er framme og det begynner å bli kø i området. Politiet dirigerer trafikken i Kannik, etter at to biler har kollidert. Dette skjedde rundt klokken 2315. Ifølge Aftenbladets reporter på ulykkesstedet får en person behandling for det som framstår som lettere skader.

Politiet melder klokken 2347 nyttårsaften at begge bilene må taues og at to personer får behandling av amulansepersonell på stedet for skader.

Rett etter midnatt forteller politiet at førerkortet til den ene sjåføren er beslaglagt.