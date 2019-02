Stenger skole på grunn av skjeggkre

Det var Jærbladet (krever innlogging) som omtalte saken først.

Det er først og fremst SFO og leietakere i gymsalen som rammes av at skolen blir stengt fra tirsdag 25. februar til fredag 1. mars, og den vanlige undervisningen ved skolen rammes ikke siden elevene og ansatte har vinterferie. I perioden der skolen er stengt vil SFO holde til på Motland skule.

Før jul oppdaget ansatte at det var skjeggkre på skolen, og det ble satt ut limfeller for å kartlegge problemet. Nå skal hele skolen behandles i et forsøk på å bli kvitt de små krypene. Skjeggkre regnes som ufarlige, men kan være vanskelige å bli kvitt.

– Vi så at det kravlet. Vaskepersonalet la spesielt merke til det da de kom inn i et mørkt rom og skrudde på lyset, forteller rektor Inger Marie Særheim ved Bø skule på Nærbø til Jærbladet.

Shutterstock / NTB scanpix

Skjeggkre regnes som ufarlige, men er vanskelige å bli kvitt.

– Jeg har googlet ganske mye. Ut fra det jeg har lest, er det ganske vanlig, og det er ikke så rart at vi har fått det med tanke på vareleveranser og hvor mange elever og ansatte som går inn og ut, men vi vil ikke ha de her, sier rektoren til Aftenbladet.

Hun vet ikke hva slags metode skadedyrfirmaet vil bruke for å redusere og prøve å bli kvitt problemet, men det krever at skolen blir stengt for brukere.

Tidligere har Aftenbladet skrevet at Equinor på Forus har påvist skjeggkre og at det er satt ut 6000 limfeller for å kartlegge omfanget.