Like før klokken 01.00 natt til søndag samlet nødetatene og frivillige fra Folkehjelpen seg til møte utenfor lensmannskontoret på Bryne. Derfra ble flere grupper sendt ut for å bistå bilister som står fast på veiene rundt forbi på Jæren.

Aftenbladets reporter på stedet forteller at både biler, snøscootere og firhjulinger ble sendt ut for å hjelpe.

– Det gikk greit å kjøre fra Stavanger til Bryne, men sørover skal det være langt verre. Det er mye vind og ganske mye snødrev på stedet, forteller journalist Anders Minge.

Frivillige er kalt inn for å hjelpe

Like før midnatt meldte politiet at de har kalt inn frivillige mannskaper for å bistå bilister som står fast på Jæren. Sammen med brannvesenet skal politiet og de frivillige forsøke å rekke rundt til de bilistene som har problemer.

– Det er en koordinert innsats. Vi møtes på Bryne, og så tar vi runden derfra til de som har bedt om assistanse. Det er meldt sterk vind til søndag ettermiddag. Det er bakgrunnen for at vi går fram som dette. Situasjonen er svært krevende. Flere veier er allerede stengt, og vi kommer nok til å stenge flere veier i løpet av de neste timene, sier politiets operasjonsleder Jøran Solheim.

Han oppfordrer alle til å la bilen stå.

– Du skal ha en veldig, veldig god grunn til å legge ut på veien slik situasjonen er nå - spesielt på Jæren. Det er heldigvis avtagende trafikk, men det er lange køer flere steder og meget dårlig sikt, forklarer han.

Flere steder skal biler regelrett ha kjørt av veien. Nødetatene har gitt opp å berge bilene i denne omgang. Det er rett og slett så vanskelige forhold at brøytebilene ikke klarer å rydde veien. Derfor handler det nå i første omgang om å hente ut folk som sitter fast.

På Fv. 44 mellom Nørbø og Varhaug skal det være bilister som har problemer og trenger assistanse. Det samme gjelder strekningen mellom Bryne og Ålgård på Fv. 506.

– Akkurat nå har vi fem snøscootere, noen firhjulinger og 15–20 frivillige som bistår politiet i å hente ut folk som har bedt om assistanse. I tillegg har vi muligheten til å få inn flere mannskaper og snøscootere dersom det skulle være nødvendig. Det har vært et jevnt sig av telefoner fra folk som trenger hjelp hele kvelden, forklarer politiets operasjonsleder.

Politiet henstiller om at man ikke kjører bil nå i kveld, og da spesielt på Jæren. Pr nå så foregår det en koordinert innsats for å få personer som pr nå sitter fast i bilene sine ut, samt brøytet veier. Det er ikke meldt om umiddelbar fare, men de — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 26, 2019

Henning Lende Aarbakke

Uværet stenger flere veier

– Det er ekstremt vanskelige kjøreforhold. Det står biler og vogntog fast flere steder. Jeg snakket akkurat med en trailersjåfør som sa at han knapt klarte se hjulet da han gikk ut for å legge på kjetting. Så mye blåser og snør det. Sikten er minimal, forklarer Tore Tysse som er trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Sterk vind og tett snødrev skaper dårlig sikt og trøbbel på veiene lørdag kveld og natt til søndag. Flere steder står biler regelrett fast i snøen. Politiet og nødetatene ringes ned av folk som trenger hjelp.

Klokken 23.30 lørdag melder Vegtrafikksentralen at flere veier er stengt på grunn av uværet. Dette gjelder Fv504, Fv165 og Fv 147. Politiet varsler også at de kommer til å stenge flere veier i løpet av natten.

Politiet ber folk følge med på Statens vegvesen sine nettsider for oppdaterte meldinger på stengte veier.

Fv 504 Varhaug - Bue, Fv 165 Søyland - Kaffiholen og Fv 147 Tjemsland - Ualand er stengt pga uvær. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) January 26, 2019

Fv 201, Time, mellom Bollestad og Undheim, Rogaland; Stengt grunnet uvær. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) January 26, 2019

Fv 110, Bjerkreim- Nonsfjellet, Rogaland; Stengt grunnet uvær. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) January 26, 2019

Fv 181, Hå, Rogaland: Stengt mellom Varhaug og Nærbø pga uvær. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) January 27, 2019

Stiv kuling til søndag

I Statens vegvesen var de tidlig forberedt på en travel natt. Mannskaper jobbet lørdag kveld med å rydde veiene fra Jæren og sørover, men det sier seg selv at det blir vanskelig å rekke over alt.

– Både småveier og større veier er rammet av snøen og vinden. Vi har fått inn flest meldinger om dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold på Fv. 44, men det kan være like ille andre steder. Det er egentlig bare E39 vi klarer å rydde, sier trafikkoperatør Tysse.

Han oppfordrer bilistene om å være forsiktige.

– Folk bør la bilen stå om de ikke absolutt må ut, sier Tysse.

Ifølge værnettstedet Yr skal det blåse stiv kuling på Jæren fram til midt på dagen søndag. Snøen skal avta noe gjennom natten.

Forsinkelser i togtrafikken

Det er ikke bare på veiene det er trøbbel. På Jærbanen ble det lørdag kveld meldt om saktekjørende tog og forsinkelser.

NSB bekrefter at passasjerer må belage seg på forsinkelser lørdag kveld og natt til søndag.

– Vi har problemer med signalanlegget. I tillegg er været dårlig. Det gjør at togene må kjøre sakte mellom Bryne og Nærbø. Passasjerer må nok belage seg på rundt 20 minutters forsinkelse, forklarer Gina Scholz som er pressevakt i NSB.