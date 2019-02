- Vi er fornøgde med at vi har tre godt kvalifiserte entreprenørar med i den vidare prosessen. No ser vi fram til neste fase, som er at entreprenørane skal kalkulere og levere pristilbod med frist 25 mars. Deretter startar forhandlingar for å avklare korleis entreprenøren har tenkt å gjennomføre oppdraget og til kva pris. For å bli einige om den vidare framdrifta planlegg vi møter med kvar enkel entreprenør så raskt som mogeleg, seier prosjektleiar for Rogfast i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal, i ein pressemelding.

Salini Impregilo og PNC Noreg AS er ikkje inviterte med i den vidare konkurransen.

Kontrakten er estimert til 3-3,5 milliardar kroner. I kontrakten inngår og det skal byggjast 20 kilometer tunnel, to ventilasjonssjakter på ti meter i diameter som skal 250 meter ned frå Kvitsøy til hovudløpa. I tillegg skal entreprenøren som får kontrakten bygge og fire kilometer veg i dagen og fem bruer på Kvitsøy.