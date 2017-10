Kvinnen var på jobb ved et utested i Sandnes da hun ble slått i ansiktet rett før midnatt natt til lørdag. Hun måtte til legevakt for behandling for lettere skader. Gjerningsmannen ble pågrepet på stedet.

Politiet melder ellers om en rolig natt. To personer er bortvist for beruselse/uro fra Stavanger og Sandnes sentrum.