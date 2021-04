To lokale savnet-saker etterforsket som drap

73 personer har siden 1980 forsvunnet i Sør-Vest politidistrikt uten noen gang å komme til rette. Politiet mener at noen av de savnede kan ha blitt drept. På bildet søkes det etter Thomasz Alexander Kusnierz i Gandsfjorden i november 2010, to år etter at 28-åringen forsvant. Jon Ingemundsen