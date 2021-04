Meteor lyste over himmelen i Sirdal

Akkurat da det tradisjonelle påskefyrverkeriet lyste opp i Sirdal lørdag kveld, så Morten Reigstad det som sannsynligvis var en meteor på en helt annen kant av himmelen.

Meteoren fotografert på lang avstand fra Larvik lørdag kveld. Det gulaktige lyset skyldes at den faller så lavt på himmelen. Foto: Norsk meteornettverk

Reigstad satt på en terrasse ved Sinnes Fjellstue da han fikk øye på et lysfenomen som han mente absolutt ikke hadde noe med fyrverkeriet å gjøre.

– Lyset, som var ekstremt kraftig brennende med grønnskjær, gikk i høy hastighet over Tjørhomfjellet fra nord til sør. Det kom inn lavt over fjellene i en uvanlig, horisontal vinkel. Vinkelen tyder på at fenomenet var mye lenger borte enn det i utgangspunktet så ut som, sier Reigstad.

Observasjonen ble gjort rundt klokka 21.35 påskeaften.

Denne meteoren traff bakken i Russland i 2013, og ble dermed en meteoritt. Foto: NTB

En meteor er en glødende lysstripe av luft og gass på himmelen. Fenomenet opptrer når et legeme fra verdensrommet, en meteoroide, trenger inn i Jordens atmosfære. Dersom meteoroiden ikke brenner helt opp, men treffer bakken, kalles den en meteoritt, ifølge Store Norske Leksikon (snl.no).

Meteor over himmelen over Leeberg-åsen nær Grossmugl i Østerrike i august 2015. Foto: Heinz-Peter Bader/NTB

Steinar Midtskogen i Norsk meteornettverk har kameraer plassert rundt i hele Norge for å fange opp meteorer. Da vi ringer for å sjekke, finner han ikke umiddelbart noen bilder av den mulige meteoren.

Men så finner han registrert flere observasjoner fra folk som hadde sett et blågrønnaktig lys over himmelen sør for Bergen like før klokka 22 lørdag kveld. Ut fra beskrivelsene fra både Reigstad og disse, regner han det som både svært sannsynlig at observasjonen faktisk var en meteor, og at det er den samme som er sett begge steder.

Senere ble meteorteorien bekreftet, da det dukket opp både bilder og observasjoner fra Oslo og Larvik. På bakgrunn av innsamlede data, kunne man så konstruere et kart som viste meteorens ferd vestover, før den til slutt landet langt ute i Nordsjøen.

Dette kartet viser meteorens bane til den gikk ned langt ute i Nordsjøen. Foto: Norsk meteornettverk

– Hvor vanlig er det med slike lysfenomener?

– Meteorer som er så store at de lyser opp landskapet, ser vi bare noen få av hvert år. Dette er absolutt ikke noe dagligdags fenomen, sier Midtskogen.

– Hvilke rapporterte himmelfenomener er oftest forvekslet med meteorer?

– Tilsynelatende brennende striper eller spor på himmelen tidlig på kvelden. Dette er kondensstriper fra fly som blir farget av solnedgangen.