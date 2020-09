Trine Skei Grande i avskjedstale: Ba Venstre passe på takhøyden i partiet

Trine Skei Grande advarte mot intriger og renkespill da hun lørdag holdt sin siste tale som partileder for Venstre.

– Nå er dere endelig kvitt meg, sa den avtroppende partilederen spøkefullt da hun entret scenen på Venstres landsmøte på Gardermoen, til stående trampeklapp fra de nesten 200 delegatene.

Men Grande, iført en svart og skinnende kjortel, gjorde rask retrett.

– Nei da, dere blir ikke helt kvitt meg med det første. Jeg kommer alltid til å være med på laget. For dette partiet har vært mitt livs store kjærlighet. Å være leder for dette partiet har vært mitt livs største privilegium, sa Grande.

Advarte mot renkespill

I den drøyt halvtimes lange talen berørte hun både Venstres historie, partiets viktigste politiske kamper og ikke minst lederstriden som har ridd partiet som en mare det siste året.

Selv kastet hun kortene i mars etter først å ha blitt enstemmig innstilt av valgkomiteen som leder for nok en periode.

I talen lørdag advarte hun mot å la intriger og maktkamp prege partiet.

– Det vil jeg minne dere alle på, at skal vi bevare takhøyden i partiet vårt, så må vi ta vare på hverandre som mennesker. Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned, sa Grande.

– Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter – ikke maktkamp og renkespill, sa den avtroppende partilederen.

Budsjettlekkasje

Grande kom også med en skikkelig budsjettlekkasje i talen: I neste års statsbudsjett skal det bevilges over 32 milliarder kroner til jernbane.

– Det er en økning på 20 prosent fra saldert budsjett for 2020, sa Grande, som mener Venstre har en større del av æren for jernbanesatsingen enn KrF og samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Det beviser at Venstre gjør en forskjell. Men det viktigste er at Venstre på denne måten er med på å skape en bedre hverdag for folk – samtidig som vi løser klimautfordringene og redder miljøet, la hun til.

Grande advarte også om at rusreformen, som Venstre har kjempet iherdig for i lang tid, kan stå i fare.

– Både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet kan finne på å spenne bein på hele reformen. Det vil være en tragedie for alle de rusavhengige menneskene i landet vårt som virkelig trenger en helt ny politikk for å komme seg ut av den daglige kampen de står i. Denne rusreformen vil være den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid, sa Grande til stor applaus fra salen.

Etter tale og blomsteroverrekkelse måtte den snart avgåtte partilederen felle noen tårer, denne gang til stående applaus og trampeklapp fra salen.

Ny partiledelse

Senere lørdag skal Venstre velge en splitter ny partiledelse. Partiets valgkomité har enstemmig innstilt på Guri Melby som leder og Sveinung Rotevatn og Abid Raja som henholdsvis 1. og 2. nestleder. Det er lite som tyder på at det blir noen strid om dette på landsmøtet.

På landsmøtet skal Venstre også vedta et nytt prinsipprogram, det første siden 2007. Blant tingene det er strid om, er om Venstre skal erklære seg som et ja-parti i EU-saken. Dette blir avgjort søndag.

Grande har vært Venstre-leder i ti år, samt nestleder like lenge, og er dermed den fjerde lengstsittende lederen i Venstres historie. Ikke siden Bent Røiseland ga seg etter tolv år i 1964, har en Venstre-leder sittet så lenge.