3 måter du kan få de viktigste nyhetene uten å løfte en finger

Endelig kan du få nyhetene dine rett på hjemskjermen på Iphone. Siste oppdatering gir deg lokalnyhetene superkjapt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Elin Stueland Digitalredaktør

Dersom du er TikTok-bruker så kan du ikke ha unngått å legge merke til at Apple har lansert sin siste oppdatering for smarttelefoner: Ios14.

Tilsynelatende en fest for designere; men nå kan du egentlig bare tilpasse hjemskjermen slik Android-brukere har gjort i mange år. Farger og innhold er utrolig mye mer fleksibelt enn tidligere. Det treffer estetikerne - men det treffer også teknologientusiasten; for visningen kan tilpasses i en algoritme som viser apper du bruker ofte. Og Ios 14 kan sørge for at du får innhold uten å gå omveien via en app.

Altså:

1. Få nyhetene rett på hjemskjermen på Iphone.

Det gjør du slik:

Last ned Aftenblad-appen (den finner du her

Hold fingeren på et tomt sted på hjemskjermen.

Trykk på +-tegnet oppe på skjermen.

Velg widgeten fra Aftenbladet og velg størrelsen som passer deg.

Dra den dit det passer systemet og bruken din på mobilen

2. Få varsling på telefonen om nyheter som interesserer deg

Med Aftenblad-appen kan du stille inn hvilke nyheter du skal ha varsling om. Mest om Viking, lite om teateret? Mest fra oljå, mindre fra Byas? Du kan velge de temaene som du ønsker varsling på. Dersom du velger «Nyhetsvarsel», så sørger vi for at du får de viktigste nyhetene totalt sett.

62.000 brukere får hver dag en oppsummering av det viktigste før dagen begynner klokka 07.00. Kanskje det passer best for deg?

De tilpassede varslingene gjør at du opplever at nyhetene treffer deg bedre. Og viktigst: du får nyhetene først.

3. Fortell Google-høyttaleren din at du trenger en oppdatering

For så enkelt er det faktisk. Dersom du har en Google Assistant-høyttaler, så kan du bare si «Hei Google, snakk med Aftenbladet». Der kan du velge å lytte til podkastene fra mediehuset - eller få en oppdatering på nyhetsbildet.

_

Er det ellers noe du savner i nyhetsfeeden fra Aftenbladet? Gi lyd på mail eller i kommentarfeltet her.