Edderkopper med orden i tauene i verdens største sengesjakt på Nye SUS

Åstor Brochs i Kaefer Energy har byttet ut Martin Linge-plattformen der han vanligvis jobber, med en sjakt på det nye sykehuset. Marie von Krogh

Åstor Brochs henger i et tau 40 meter over bakken inne i en sjakt på det nye sykehuset på Ullandhaug. Nordsjøklatreren er hyret inn for å bygge Norges mest avanserte sengelagerautomat.

