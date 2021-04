Full stopp på vaksineregistreringen

Stavanger kommune ble nedringt av frustrerte innbyggere etter at 10.000 personer fredag fikk beskjed om at de kunne registrere seg for vaksine

Fredag formiddag informerte Stavanger kommune om at det fra i dag, fredag, og utover i neste uke vil bli sendt ut SMS til alle innbyggere mellom 18 og 64 år. Alle blir bedt om å registrere seg hvis de ønsker vaksine.

SMS-ene ble sendt ut, men folk fikk ikke registrert seg.

Da de forsøkte å klikke seg inn på den anviste lenken var det nemlig bom stopp i systemet.

– Nettet har kræsjet, skriver en person til Aftenbladet.

– Jadda – et par minutter virket vel denne portalen. Noen i kommunen som ble overrasket over at det ble en viss pågang….?, skriver en annen.

Direktør for omsorg og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, beklager det inntrufne, men bedyrer samtidig at det ikke var kommunens feil.

– Vi var uheldige da vi sendte ut 10.000 sms’er. Samtidig viste det seg nemlig at Bank-id hadde tekniske problemer. Det er altså leverandøren til Bank-id som må fikse opp i dette, sier Fosse.

Hun innrømmer samtidig at det kanskje var vel optimistisk å sende ut 10.000 sms’er samtidig. Hun sier at kommunen vil begrense seg til grupper på 1000 i fortsettelsen.

– Men aller først må vi sørge for at de 10.000 som alt har fått sms’en, får anledning til å registrere seg, sier Fosse.

Hun forteller om svært stor pågang på telefonen fra innbyggere som endelig øynet et vaksinehåp der framme.

– Er tålmodigheten begynt å bli tynnslitt i befolkningen?

– det tør jeg ikke svare på. Men det stemmer nok at mange har tenkt «å, så flott» når de fikk denne sms’en fra oss. Og at de så har blitt ditto skuffet når de ikke kom inn og fikk registrert seg. men det kommer snart på plass, sier Fosse.

Stavanger kommune melder ved 14-tiden at systemet nå er oppe og går igjen.