Shutterstock 2952 barn og unge ble henvist til barne- og ungdomspsykiatrien i fjor fordi noen, ofte fastlegen, mente de hadde behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten. 680 av henvisningene ble avvist - rundt 23 prosent. Fastlege og tillitsvalgt for legeforeningen, Peter Christersson, mener det er alt for høyt. – Jeg får en vond klump i magen.

