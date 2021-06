Nå har han 10 millioner følgere

«Jeg elsker dere alle,» skriver Erling Braut Haaland i en melding til sine Instagram-følgere onsdag kveld.

Erling Braut Haaland er en populær mann. Foto: Geir Olsen

Rolf Frøyland Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

To måneder etter at Aftenbladet meldte at Erling Braut Haaland var blitt nordmannen med flest følgere på Instagram, har han nådd en ny milepæl på det sosiale mediet.

Onsdag bikket han nemlig 10 millioner følgere.

Dette markerte jærbuen – for anledningen kledd i en flamingo-klesdrakt – med et bilde av seg selv med to tomler opp og en hjertelig beskjed til sine følgere. Der takker 20-åringen sine fans over hele verden før han avslutter med: «Jeg elsker dere alle, og jeg gleder meg til å fortsette denne reisen med dere.»

Her er hele innlegget:

Jærbuen har likevel et stykke igjen til Instagram-toppen, der Cristiano Ronaldo troner øverst med sine 307 millioner følgere.