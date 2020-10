Vant byggeskikkpris

Finansparken i Bjergsted får Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2020.

Finansparken sto ferdig i 2019. Foto: Kristian Jacobsen

Kjell Arne Knutsen Journalist

Hovedkontoret til Sparebank1 SR-Bank vant i konkurranse med bofellesskapet Vindmøllebakken i østre bydel, og Olav Kyrres gate 19 med Stavanger svømmehall.

Juryen mener Finansparken har lyktes med å legge en stor arbeidsplass til byen. I begrunnelsen heter det blant annet:

«Arbeidsplassen er en stor og viktig del av hverdagslivet. Sparebank1 SR-Bank valgte å satse på et kortreist arbeidsliv i Bjergsted og har fått et vakkert kontorbygg av internasjonal klasse.»

Det blir også framhevet at den arkitektoniske kvaliteten i kontorbygg og uteområder har en lagt til rette for et berikende hverdagsliv. Arkitekter var Helen & Hard og SAAHA arkitekter.

Ordfører Kari Nessa Nordtun delte ut prisen til byggherren, representert ved Else Marie Jonsson, landskapsarkitektene ved Randi Thomsen fra Asplan Viak, og arkitektene ved Njål Undheim fra Helen & Hard, på Hotell Atlantic onsdag. Til høyre juryleder Frode Myrhol. Foto: Stavanger kommune

Juryen har for øvrig vært ledet av Frode Myrhol, og har bestått av Cille Ihle, arkitekt Tonje Broch Moe, arkitekt Håvard Austvoll, landskapsarkitekt Terje Børsheim og Jo Christian Fougli fra kommunens avdeling for byutvikling.

Juryen fikk også hjelp av en «folkejury». Nærmere 750 stemmer ble gitt via Facebook og Instagram, og Finansparken fikk flest stemmer.

