47 nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes

Mandag testet 35 personer positivt på koronavirus i Stavanger kommune. Det er én mer enn søndag. Sandnes har 12 nye smittetilfeller siste døgn.

Christine Andersen Johnsen Journalist

Mandag testet 35 personer positivt på covid-19 i Stavanger.

Stavanger kommune opplyser at fire smittetilfeller er reiserelatert, 26 er definert som nærkontakter og fem av de smittede har ukjent smittekilde.

Aldersgrupper:

0-9 år: 3

10-19: 2

20-29: 13

30-39: 9

40-49: 3

50-59: 3

60-69: 2

Totalt 1082 personer ble testet mandag.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Vågedalen sykehjem har testet positivt på covid-19. Vedkommende var kun på jobb én gang i den aktuelle perioden og var da ikke i kontakt med noen beboere.

Vedkommende brukte munnbind under hele vakten og har ikke generert noen nærkontakter.

To hjemmetjenester friskmeldt

Tasta hjemmesykepleie er friskmeldt etter at en sykepleier testet positivt på covid-19. Alle brukere og ansatte er fulgt opp og har testet negativt, og karantenetiden for nærkontaktene er over.

Eiganes hjemmebaserte tjenester har heller ingen ny smitte etter at en medarbeider testet positivt på covid-19. Alle aktuelle ansatte og brukere er fulgt opp og har testet negativt. Karantenetiden for nærkontaktene utløper i dag 12. januar.

12 smittet i Sandnes

12 personer er smittet i Sandnes kommune siste døgn, ifølge kommunen. Det er en økning på fire flere smittede enn sist døgn.

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Mann 20-30 år (nærkontakt)

Mann 20-30 år (smittesporing pågår)

Mann 40-50 år (nærkontakt)

Mann 30-40 år (smittesporing pågår)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Kvinne 50-60 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Mann 20-30 år (nærkontakt)

Kvinne 40-50 år (smittesporing pågår)