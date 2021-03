Barn har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse

Det er påvist et tilfelle av meningokokk i Bamsebo barnehage i Gjesdal kommune.

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det skriver kommunen på sine nettsider. Barnet er mellom 1 og 5 år og ble tirsdag innlagt på Stavanger universitetssjukehus. Tilstanden er ukjent.

Det var Gjesdalbuen som først omtalte saken.

Alle foresatte er informert om situasjonen og barnehagen holder åpent som normalt. Barn, foresatte og ansatte i den aktuelle kohort følges opp av kommunelegen.

– Husstandsmedlemmer og kohorten har foreløpig fått en dose antibiotika. Det kan bli aktuelt med ytterligere vaksinering når vi vet hvilken type det er snakk om, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

40–45 tilfeller årlig

Hver høst blir russen vaksinert mot meningokokk for å beskyttes mot smittsom hjernehinnebetellense. Vaksine mot meningokokk er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Noen av meningokokk-vaksinene er ikke godkjent for barn under to år, ifølge Torvik.

Meningokokker er en bakterie-art som gir alvorlig sykdom hos menneske. De vanligste sykdommene forårsaket av meningokokker er hjernehinnebetennelse og sepsis.

Årlig blir mellom 40 og 45 personer smittet av hjernehinnebetennelse i Norge, ifølge Torvik. I inntil tre prosent av tilfellene smitter bakterien videre. Halvparten av de nye tilfellene kommer i løpet av de tre første døgnene.

Ved hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokkbakterien vil den syke ha høy feber, frostanfall, avtakende bevissthet, tegn til sjokkutvikling (kald, blek, klam) og det kan oppstå blødninger i huden (utslett som ikke forsvinner når man presser et glass mot huden), ifølge Norsk Helseinformatikk AS (NHI.no).

Barn under 2 år har færre typiske symptomer og funn. De har ofte redusert bevissthet, uttalt slapphet, irritabilitet, brekninger og eventuelt også hudblødninger.