Stor, synlig brann i Egersund ute av kontroll - ikke ring 110!

– Vi må be folk om ikke å ringe 110 om denne brannen. Sentralen ringes ned. Vi er på stedet, sier Lars Mange Nevland, utrykningsleder i Brannvesenet i Egersund.

Brannvesenet har klokken 16.00 lørdag ikke kontroll på hei- og lyngbrannen i Egersund. Brannen startet som bråtebrenning - som det var gitt tillatelse til - men kom ut av kontroll.

– Det brenner mellom Saglandsvatnet, Krossmoen og Helleland. Brannen er godt synlig fra E39, og strekker seg over et par kilometer.

Innfører forbud mot brenning

Brannvesenet er på stedet med om lag 15 personer, i tillegg er grunneieren med i slukkearbeidet. Det er fire biler i området, men disse kan ikke delta i slukkingen, da det er i heia det brenner.

– Det er bare én bebyggelse i området, der har vi en bil plassert, sier Nevland.

Det er innført et midlertidig forbud om brenning i Egersund og Bjerkreim.

– Det begynner å blir veldig tørt nå, sier Nevland.

Slukket i Sokndal

Også i på Lindland i Sokndal kom en overflatebrann ut av kontroll lørdag. Melding om brann kom klokken 13.40.

– Men det var en forholdsvis liten brann. Alt er slukket og grunneier overvåker området. Vi har returnert tilbake i normal drift. Vi får enormt med telefoner fra publikum, men så langt vi vet er det ikke branner i Sokndal som er ute av kontroll nå, sier Kjell Gunnar Stormo i brannvesenet i Sokndal til Aftenbladet i 15.30-tiden.

Brannvesenet opplyser at over 260 bråtebranner er meldt inn. Fristen for å tenne opp ild i utmark er 15. april.