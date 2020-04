Patrick Korendijk er død

Patrick Korendijk var glødende opptatt av trening og friluftsliv. Foto: Jarle Aasland

MINNEORD: Meldingen som kom 20. april, var ubegripelig. Patrick var død. Han, som var så full av liv, mistet livet i en paragliderulykke i Frafjord.

Det gir ingen mening. Det kjennes så urettferdig. Tomrommet er så stort og mørkt at det nesten ikke er til å holde ut.

Patrick ble født i Halsteren i Nederland i 1973. Han utdannet seg til marinejeger og fikk deretter en karriere i det nederlandske forsvaret og var på flere internasjonale oppdrag.

I 1999 dro han til Rjukan for å delta på et skiinstruktørkurs der han for første gang møtte Helene. Fire år senere flyttet han til Helene og Victor på Rjukan, hvor han knyttet til seg en nær gruppe venner og brukte så mye tid som mulig ute i naturen. I 2004 fikk han sin første sønn, Erik. I 2010 giftet han seg med Helene på en strand i Miami med Victor og Erik rundt seg og Tim i magen. Tim ble født i 2011.

Patrick elsket å stå på ski, klatre i fjell og klatre i is. Lange turer alene i fjellet satte han pris på, og han tok guttene sine med på flere turer enn de fleste får gjort i løpet av et langt liv.

I 2012 flyttet familien til Stavanger. Her ble han raskt midtpunktet i en stor svigerfamilie som han satte høyt.

Han arbeidet som personlig trener, underviste i skolen, og var også ansatt i helse- og sosialsektoren i Stavanger.

Han tok videreutdanning ved Universitet i Stavanger der han skrev masteroppgave som utfordret den tradisjonelle gymnastikkundervisningen. Temaet var ikke overraskende, for Patrick var glødende opptatt av trening og friluftsliv.

Fritiden tilbrakte han helst i naturen. Særlig glede hadde han av å være sammen med guttene sine ute i naturen. Sammen gikk de fotturer. De syklet, de gikk på ski. Nylig innredet han egen bobil som skulle gjøre disse turene enklere og flere.

Han hadde utallige fallskjermhopp fra tiden i forsvaret og elsket følelsen av å fly. I den siste tiden var det paragliding som ga han det adrenalinet han elsket. Han var medlem av Norges Luftsportforbund (NLF) og Voss hang- og paragliderklubb. Mandag 20. april gikk det fryktelig galt da han skulle gjennomføre et svev som endte fatalt.

Det er virkelig uten mening, det er ubegripelig, og det gjør vondt. Tomrommet etter Patrick er stort. Det er vanskelig å finne trøst noe sted, og det er kanskje for tidlig å lete. Likevel må vi håpe at tomrommet etter Patrick, som nå bare er mørkt og vondt, kan fylles med minner, lyse minner, varme minner, glade minner. Det ville han ha ønsket.

Helene

Victor, Erik og Tim.