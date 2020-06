Nå blir det bompenger i Ryfast

De spanske teknikerne som skal få i gang bominnkrevingen i Ryfast, ankommer Norge 1. juli.

Gratis i Ryfast stopper privat ferjedrift i Høgsfjord-sambandet. Foto: Pål Christensen

Bominnkrevingen i Ryfast skulle etter planen starte da Hundvågtunnelen åpnet i slutten av april. Det var ikke mulig, fordi koronarestriksjoner forhindret Tecsidel – den spanske leverandøren av vegkantutstyr – fra å dra til Norge.

– De sier at de kommer til Norge 1. juli, sier Kristian Rognskog, prosjektleder for vegkantutstyr i Statens vegvesen.

Når de spanske teknikerne ankommer, må de være ti dager i karantene, slik det ligger an nå. Deretter trenger de om lag én uke på å gjennomføre testingen. Bominnkrevingen ligger an til å starte i midten av juli.

Lokalavisa Strandbuen skriver at spanske arbeidere skal i gang 1. juli med å gjøre ferdig den nye skateparken på Jørpeland.

– Hva er grunnen til at disse kan starte 1. juli, og ikke Tecsidels folk?

– De holder til i Barcelona, som er blitt særlig hardt rammet av koronaviruset, og er innenfor det strengeste området i Spania. Vegvesenet har vært i kontakt med de lokale smittevernmyndighetene i Stavanger om muligheten for kortere karantenetid enn ti dager. Men vi har fått avslag. Vi har prøvd å gjøre det vi kan, men vi kan ikke overprøve de lokale smittevernmyndighetene, svarer Kristian Rognskog.

Den siste tiden har koronarestriksjonene blitt lempet på i flere land, og Rognskog utelukker ikke at tidsplanen kan bli framskjøvet dersom karantenereglene endres.

Ferjesambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden er hovedfartsåren mellom Sandnes og den nye kommunedelen Forsand. Foto: Pål Christensen

Konsekvenser for Høgsfjord-sambandet

Bilistene som kjører gratis gjennom Ryfast har nok god tid. Det har ikke Boreal, som venter med å gjenopplive Høgsfjord-sambandet til bominnkrevingen begynner. For tiden oppfyller ikke selskapet løyvevilkårene. Rogaland fylkeskommune har truet med å trekke løyvet tilbake. Boreal har frist til 12. juni med å redegjøre for hvordan løyvevilkårene skal oppfylles.

– Jeg har ikke fått noe så langt, opplyser saksbehandler Joachim Weißer i Seksjon for transport og mobilitet i Rogaland fylkeskommune.

Høgsfjord-sambandet er hovedfartsåren mellom Sandnes kommune og den nye kommunedelen Forsand. Områdeutvalg Øst i Sandnes har spilt inn en ekstra løsning. Fra 2021 blir det helt nye ferjeruter på Ryfylke-fjordene. Da settes en ny ferje inn, slik at katamaranen «Lysefjord» bare skal gå på Lysefjorden. Ifølge utvalgsleder Roar Larsen ønsker at utvalget at kommunen tar kontakt med Kolumbus for å diskutere om «Lysefjord» kan få morgen- og ettermiddagsavganger mellom Forsand og Lauvvik. For å supplere Høgsfjord-sambandet.

Konsekvenser for Rogfast

Skjebnen til Høgsfjord-sambandet følges også av dem som er opptatt av Rogfast. Utbyggingen av tunnelen under Boknafjorden har stoppet på grunn av økte kostnader. Dessuten kan privat ferjedrift redusere trafikken gjennom Rogfast med cirka 25 prosent, ifølge toppledelsen i Statens vegvesen, slik at dette kan true finansieringen til Rogfast.

Hvis ikke Boreal lykkes på Høgsfjorden, er det enda mindre sjans for suksess på Boknafjorden, hvor den værharde overfarten mellom Mortavika og Arsvågen er 8 kilometer lengre og svært få reisende sparer reisetid ved å velge ferje framfor tunnel.

– Jeg ville aldri funnet på å si noe sånt, men hvis far min hadde vært her hadde han sagt: Det der med 25 prosent lekkasje til privat ferjedrift, det er så dumt at du må være østlending for å forstå det, sa Sveinung Stensland (H), en av flere som avskrev ferje fra Stortingets talerstol da Rogfast ble behandlet torsdag.

Trafikkdata som viser trafikkmengden i Ryfylketunnelen: