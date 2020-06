Storsatsing i Sandnes

Aftenbladet øker bemanningen kraftig på Sandnes-kontoret. – Byen er svært viktig for oss, sier nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen.

Sju journalister jobber nå ved Aftenbladets Sandnes-kontor. Gruppen ledes av Tommas Torgersen Skretting. (Kollasje: Inga Sverdrup)

Disse sju blir å finne på Aftenbladets Sandnes-kontor framover: Tommas Torgersen Skretting, Camilla Bjørheim, Pernille Filippa Pettersen, Birgitte Flote, Dag-Henrik Fosse, Ove Heimsvik og Julie Teresa Olsen.

Identitetsbyggere

– Sandnes er interessant på mange måter og svært viktig for Aftenbladet, sier nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen.

– Byen vokser og har en ung befolkning. Det skjer mye spennende i sentrum, både på Ruten og ved områdene i Vågen. Vi har 100-Ugå der Aftenbladets anmeldelser er svært popuære, Blink-festivalen er blitt nasjonal og Byfesten trekker folk. Restaurantmiljøet utvikler seg. Det er betydelig aktivet i Kulturhuset og Langgata er et ikon. I tillegg har Sandnes identitetsbyggere som Team Ingebrigtsen, Sandnes Ulf, Charles Tjessem, Vitenfabrikken, et fantastisk turområde rundt og uredde politiske ledere i Stanley Wirak og Pål Morten Borgli, blant andre. Her er det mye å ta fatt i og vise fram, sier nyhetsredaktøren.

– Vi skal selvsagt også utøve kritisk journalistikk og har definerte mål på agendasettende saker. Aftenbladet skal klare begge deler. Både skape identitet og holde et øye med makten, sier Carl Gunnar Gundersen.

Like mange reportere

Aftenbladet har nå like mange redaksjonelle medarbeidere i Sandnes-gruppa som i Stavanger-gruppa. Tidligere har det vært dobbelt så mange i Stavanger.

– Det er helt bevisst. Vi ønsker å vise alvor og dekke mye. I tillegg til de dedikerte Sandnes-journalistene, dekker selvsagt sporten, kulturen og næringslivsgruppen vår E24 det som skjer i Sandnes. Vi skal vise igjen, sier Gundersen.

Tommas Torgersen Skretting er redaksjonssjef og leder gruppen. Han kommer også til å bidra med kommentarer rettet mot Sandnes.

Tommas Torgersen Skretting

– Jeg er veldig glad for denne muligheten og for at Aftenbladet nå satser skikkelig i Sandnes. Byen har vokst enormt de siste årene og med dette følger et behov og en forpliktelse hos oss som mediehus til å følge denne utviklingen. Vi har ambisjoner om å være tett på både folkene, næringslivet og de politiske diskusjonene i byen.

– Relevante for unge

Skretting har selv vokst opp på Sandved og Ganddal og bor nå på Hana.

– Særlig er det mange unge familier som etablerer seg i Sandnes, i store nye byggefelter eller bydeler. Det er viktig for oss å være relevante for disse unge leserne, samtidig som at vi oppleves som viktige for lesere som har vært lojale mot oss i mange år. Dette skal vi arbeide hardt for å klare.

– Vi holder til i andre etasje på Ruten og tar gjerne imot sandnesbuen der som har tips eller innspill. Det er slik vi kan oppfylle vårt oppdrag, som er å informere om det som skjer i lokalsamfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, sier Tommas Torgersen Skretting.

Leder for brukermarkedsavdelingen i Aftenbladet, Tor Anders Voldsund, supplerer:

– Sandnes er satt sammen av flere bydeler med hver sin egenart. Det krever god lokalkunnskap i å formidle det som skjer i Sandnes. Aftenbladet skal sørge for å holde deg oppdatert på alt som skjer. Med engasjement og innsikt skal flere Aftenblad-journalister daglig gi deg nyheter i alle valører. Vi skal informere, skape debatt og avdekke kritikkverdige forhold, sier Tor Anders Voldsund.