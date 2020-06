Nytt stupetårn i Stavanger: Ber innbyggerne stemme på sin favoritt

Stavanger kommune lanserer tre alternativer til det nye stupetårnet i Strømvik på Storhaug og ber innbyggerne stemme på sin favoritt.

Alternativ A: Rett fra fjell Foto: Illustrasjon: Stavanger kommune

Olav Rege Olsen Journalist

Det gamle stupehuset og sjøbadet i Strømvik i Storhaug bydel var svært populært blant byens innbyggere i mange tiår etter åpningen i 1914.

I 1958, etter at Gamlingen og et friluftsbad i Godalen ble åpnet, ble bassenget på land i Strømvik fylt igjen og sjøbadet omgjort til båthavn.

Nå er planlegges det igjen nytt stupetårn.

10. juni gikk innleveringsfristen til den åpne designkonkurransen ut. Til sammen kom det inn 17 søknader i prekvalifiseringsfasen.

Tre grupper ble plukket ut til å lage et forslag til selve konkurransen.

Her er alternativene:

Alternativ A: Rett fra fjell

Alternativ B: Værbitt Foto: Illustrasjon: Stavanger kommune

Alternativ C: Hoppe sa gåsa Foto: Illustrasjon: Stavanger kommune

I arbeidet med å velge sted for stupetårnet har dykkere sjekket dybde og bunnforhold.

I tillegg har avstanden og sikten fra badebassenget, god og universell atkomst fra stien, sikkerheten og sol- og skyggeforhold vært viktige, opplyser Stavanger kommune på sine nettsider.

De oppfordrer innbyggerne til å stemme på sin favoritt, og tilbakemeldingene derfra vil være viktige i det videre arbeidet.

– Vi håper juryen har kåret en vinner innen 1. juli, og at vi da kan gå i gang med fase to av arbeidet over sommerferien, sier Falk Weihs landskapsarkitekt og prosjektleder i Stavanger kommune.

Her kan du stemme på sin favoritt: