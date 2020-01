Ropstad utelukker reforhandlinger om regjeringsplattformen

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ber Siv Jensen tenke seg om før hun legger fram Frps krav til statsministeren og utelukker endringer i regjeringsplattformen.

Statsminister Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg håper og tror at Frp bruker helgen til å tenke seg nøye om og på at de faktisk i samarbeid med oss tre andre i regjering har funnet gode løsninger for landet vårt, sier Ropstad til VG.

Det er utelukket å reforhandle eller endre Granavolden-plattformen, sier han.

– Vi kan ikke jobbe slik. Godtar vi dette nå, så kan det komme en ny runde om tre måneder. Det sier seg selv at det er en totalt uholdbar arbeidsform for en regjering. Jeg er innstilt på dialog, men det må være innenfor de politiske rammene som denne regjeringen er dannet på, sier Ropstad.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil ikke forhandle om Granavolden-plattformen og ber Frp tenke seg om før de fremmer kravene sine. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nei til endringer

Siv Jensen sa til NRK lørdag formiddag at det fortsatt jobbes med kravene. Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp sier til NTB at partiet ikke møtes lørdag. Ledelsen i Frp var samlet fredag for å finpusse listen med krav.

Mandag skal Siv Jensen legge fram listen for statsminister Erna Solberg (H).

Også Venstre-leder Trine Skei Grande har gjort det klart at partiet ikke er villig til å reforhandle punkter i regjeringsplattformen. Statsminister Erna Solberg (H) har lovet å lytte til innspillene, men har sagt at Frp ikke kan kreve store endringer.

Innenfor Granavolden

Partiet skal ha lovet de andre lederne for regjeringspartiene at kravene de vil stille for å bli værende i regjering, vil være innenfor Granavolden-plattformen, skrev Dagens Næringsliv fredag.

De fire partilederne var onsdag samlet til en lenge planlagt middag i statsministerboligen. Ifølge en som var til stede, kom Jensen der med en forsikring om at Frps krav ikke vil utfordre Granavolden-erklæringen, det politiske grunnlaget som regjeringen styrer etter, skriver avisen.

Partileder og finansminister Siv Jensen snakker med pressen etter gruppemøtet til Frp i Stortinget onsdag. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Tydelige krav»

Frp-leder Siv Jensen varslet onsdag at partiet vil gå ut av regjeringen dersom de ikke får gjennomslag for «tydelige krav». Det skjedde etter at norske myndigheter besluttet å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria – mot Frps vilje.

Kvinnen og barna landet i Norge fredag kveld.

