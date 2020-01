Vågen vgs har mottatt bombe- og skytetrusler. Politiet avdramatiserer

Vågen videregående skole har fått flere trusler om bombe og skyting «de neste dagene». Politiet avdramatiserer saken.

Vågen vgs har mottatt bombe- og skytetrusler, men politiet sier elever kan ta det med ro. Rektor ber elevene stille på skolen som vanlig onsdag. Foto: Fredrik Refvem

«Ikke kom på skolen de neste dagene med tanke på bomben og skytingen som vil skje.»

Denne meldingen er blitt lagt ut i kommentarfeltet på Vågen videregående skole sin Instagram-konto flere ganger i det siste. Senest tirsdag 21. januar.

– Elever ved Vågen videregående trenger ikke være redde. Dette er ikke noe vi tror kommer til å skje, men det jobbes med å finne ut hvem som står bak, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet tirsdag kveld.

Truslene om angrep mot skoler blir ifølge politiet ansett som en trend, og flere skoler har mottatt slike meldinger den siste tiden. Også i andre områder i landet. Tirsdag twitret Sør-Øst politidisktrikt at det er kommet inn en rekke slikt trusler mot skoler og bedrifter i Sør-Norge.

Rektor ved Vågen vgs, Bente Jelsa, sendte tirsdag kveld ut denne SMS-en til elevene ved skolen:

«Skolen har mottatt en trussel på Instagram om bombe og skyting de nærmeste dagene. Handling: Politiet vurderer ikke trusselen som reell, da denne meldingen har gått til mange skoler i Norge. Du møter opp som vanlig på skolen i morgen. Fra: Rektor på Vågen videregående skole».

Aftenbladet har tirsdag kveld fått mange henvendelser om saken fra elever og foresatte. Men politiets råd er altså å ta det rolig.



Bente Jesla, rektor ved Vågen vgs. Foto: Jon Ingemundsen

Flere trulser

– Dette er trusler som er fremsatt mot mange skoler og foretak i hele Norge. I dag har det vært spesielt mange både i formiddag og i kveld. Her lokalt vurderer vi hver enkelt trussel for seg. Så håndterer vi dem, sier Jøran Solheim, operasjonsleder i politiet til Aftenbladet like før midnatt.

Politiet har fått mange henvendelser fra bekymrede foreldre og elever. Truslene blir etterforsket, og politiet understreker at det er alvorlig. De ser likevel ikke noen grunn til å stenge skoler eller bedrifter.

– Vi oppfordrer til normal drift, sier Solheim.

– Vil politiet være til stede ved Vågen videregående skole onsdag?

– Hva vi gjør i morgen skal vi vurdere i løpet av natten. Politiet er ute på forebyggende patruljering hele tiden. Vi kommer til å være i sentrum og på skoler sånn som vi pleier. Truslene vurderer vi som ikke spesifikke, altså at det ikke er angitt konkrete ting eller tidspunkt.

- Svært alvorlig

Operasjonslederen understreker at det er svært alvorlig å fremsette denne typen trusler.

– Det skaper reell frykt når noen truer med det folk oppfatter som terror. Vi ser svært alvorlig på dette, og har satt i gang en koordinert etterforsking.

I tillegg til Vågen videregående, er det rettet trusler til private brukere på Instagram. Det er samme brukeren som går igjen, og denne gang er det Instagram som brukes som kanal, sier Jøran Solheim.

