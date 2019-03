«Etter kritikk fra Erna Solberg i Aftenbladet, slo Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum knallhardt tilbake i sin landsmøtetale. I salen satt fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland Sp og lyttet anerkjennende.

– Motsetningene er der jo. Vi lytter til folket. Definisjonen av populisme handler om å lytte til folket. Det har vi alltid gjort. Det har blitt negativt å være populistisk, det blir brukt som hersketeknikk for å rakke ned på meninger man ikke er enig i, sier han.

– Hvis definisjonen er å lytte til folket, som du sier Sp alltid har gjort, så er vel Sp et populistparti?

– Ja, men politikken har vært tuftet på de samme verdiene i snart 99 år. Vi snur ikke kappen etter vinden. Det er politikken vår som treffer de trendene en ser i tiden, sier fylkeslederen.

– Hvis vi er negative, er vi gammeldagse. Men når endringene blir til det verre, er det positivt å være kritisk. Vi er ikke gammeldagse, vi er gjennomtenkte, sier Nedrebø.

Sier nei til ny runde

– Vi er møkk lei reformiveren til regjeringen, selv om nettopp det gjør at flere får øynene opp for vår politikk. Høyre driver jo en god valgkamp for oss, men vi håper at nå er det nok, sier han.

Fylkesmannen i Rogaland fått beskjed av regjeringen om å stimulere kommunene til diskusjoner om kommunesammenslåing, og innsatsen vil bli trappet opp etter valget i september.

– Det er altfor tidlig med en runde to nå, sier Nedrebø.

– Gjelder det for hele neste fireårsperiode?

– Ja, det er for tidlig. Det er ikke vits i å bruke mer tid og krefter for politikere og administrasjon på kostbare samtaler som nettopp er ferdige. Hvis kommunene ønsker det, kan de gjøre det på eget initiativ. Forutsetningene er, som før, at det er folkeavstemning, frivillighet og ikke tvang, sier Nedrebø.

– Med sine reformer mener vi at regjeringen har baktanker om sammenslåinger, sentralisering og å gjøre ting større som igjen rammer tjenester og arbeidsplasser i distriktene, sier han.

– Skikkelig fiasko

Fylkeslederen i Sp er redd for at kommuneøkonomien vil «presse fram» samtaler om sammenslåing.

– Regjeringen sa at økonomi ikke skulle brukes som pressmiddel, men nå ser mange kommuner at det er vanskelig å tilby pålagte tjenester med midlene som er til rådighet, sier han.

I Rogaland 26 kommuner til 23 ved at Stavanger slo seg sammen med Rennesøy og Finnøy, og Sandnes med Forsand.

– Høyre så jo for seg en stor bykommune på Nord-Jæren, og mange andre sammenslåinger. NHO ville jo også ha bare seks kommuner. Så for Høyre og NHO ble kommunereformen en skikkelig fiasko i Rogaland, sier han.

– Hvor mye av æren vil Senterpartiet ha for det?

– Sp har hele tiden stilt spørsmål om reformen, men det gjorde også andre partier i Rogaland. Dette var rett og slett noe som kommunene i Rogaland ikke ønsket, men vi har absolutt holdt debatten varm, sier Nedrebø.

Fredrik Refvem

NHO avviser «fiasko»

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, sier at NHO-forslaget om seks kommuner i Rogaland var et viktig utgangspunkt for debatten om kommunereformen.

– Var kommunereformen en fiasko?

– Nei, sier hun.

– Vi har utrolig mange gode kommuner i Rogaland, men så blir det jo litt kriging mellom kommunene. Det ville vært unngått om det bare hadde vært én kommune, men da ville du igjen fått stridigheter mellom lokalsamfunn, sier Grindland.

NHO Rogaland mener kommunestrukturen er tilpasset et Norge slik det var for flere tiår siden. Derfor kjempet NHO blant annet for «robuste» kommuner, bedre arealbruk, mer effektiv og bedre saksbehandling og styrket rettssikkerhet.

– Stortinget har gjort sitt vedtak etter en demokratisk prosess, så vi forholder oss til beslutningen. Samtidig ønsker bedriftene færrest mulig kommuner å forholde seg til, sier hun.

Kristian Jacobsen

Høyre varsler nye reformer

Fylkesleder Elin Schanche i Rogaland Høyre svarer slik på om reformen ble en fiasko i Rogaland.

– Det hadde selvfølgelig vært bedre om vi fikk større oppslutning i Stortinget om dette. Det var synd at Ap gikk tilbake på det Ap har ment i mange år om at de skulle reformere kommunesektoren. Nå har vi hvert fall fått redusert antallet en del, men vi kan ikke stoppe nå, sier Schanche.

Hun viser til altfor mange småkommuner som ikke får tak i nok kompetanse eller klarer å opprettholde et godt nok tjenestetilbud på en effektiv måte.

– Vi er nødt til å gjøre mange og store reformer i Norge framover. Statsinntektene vil med stor sannsynlighet reduseres, og derfor må stats- og kommuneforvaltningen effektiviseres i tråd med behovene til samfunnet. Vi må endre oss. Det krever reformer, sier hun.

Siv Dolmen

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) er ikke overrasket over at Sp nasjonalt «er mot de fleste reformer for bedre tjenester og en bedre bruk av skattebetalernes penger.»

– Samtidig er det slik at når samfunnet endrer seg, må vi også som samfunn organisere oss smartere i tråd med den tiden vi til enhver tid lever i. Jeg har tro på at Nye Stavanger og Nye Sandnes blir to flotte og sterke kommuner. At Nedrebø i realiteten kaller disse kommunene for en fiasko, får stå for hans regning. For Høyre er det viktigste at innbyggerne skal ha et godt tjenestetilbud, med en god skole for barna og en trygg alderdom. Da er det viktig å samarbeide, skriver han i en kommentar.