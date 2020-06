Rådyr og grevling gir mange politioppdrag

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive det med det samme. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen. Politiet skal varsles innen rimelig tid. Ved storvilt (I Kristiansund elg, hjort, rådyr) sender politiet ut offentlig (kommunal) ettersøksjeger. Ved dyr dra dyrehold skal Mattilsynet kontaktes.