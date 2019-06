Familiebedrift fikk hederspris

Utdelingen av hedersprisen skjedde under landsmøtet til KLF i England. Av åtte som ble vurdert, var det familiebedriften på Skurve, sør for Ålgård, som stakk av med seieren.

Juryformann Per A. Sleipnes mener Jæder har vist «det lille ekstra» som gjør at de fortjener å få den ekstra hederen en slik pris representerer. Han mener at bedriften har hatt en interessant utvikling.

– Lå de langt foran de andre deltakerne?

– Jeg vil si det, ja. Det er mange bedrifter som er flinke på innovasjon, men Jæder har klart å utvikle seg til tross for høye kostnader. Utvikling både når det gjelder bærekraft, produktutvikling og investering i ny teknikk, sier Sleipnes.

Fakta: Dette sa juryen om årets vinner «Hedersprisen går til en bedrift som må sies å være en av privat bransjes mest tradisjonsrike. Gjennom mange år har bedriften stått i aller fremste rekke når det gjelder innovasjon, kvalitet og nye produksjonsmetoder, men samtidig tuftet på det beste av gamle håndverkstradisjoner. Vi snakker om en klassisk familiebedrift der nye generasjoner har tatt ansvar og brakt tradisjonene videre. I 2018 overtok fjerde generasjon den daglige ledelsen av familiebedriften.»

Daglig leder i Jæder, Guro Espeland sier det er med stor stolthet de tar med prisen hjem til kollegene.

– Både kolleger, kunder og samarbeidspartnere vil nok være stolte, sier hun til Aftenbladet.

Hun sier også at dette er en påminnelse om at det arbeidet de gjør er viktig.

– Vi tenker langsiktig og bærekraftig i arbeidet vårt. Denne prisen er ikke en hvilepute, det forsterker engasjementet, sier den daglige lederen.