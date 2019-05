Sola får direkteruter til to nye hovedsteder

Fra lørdag 4. mai er Air Baltic tilbake med direkterute fra Stavanger til Riga, og fredag 10 . mai åpner Loganair en ny helårsrute til Edinburgh, som er hovedstaden i Skottland.

I 2007 etablerte Air Baltic den første direkte flyruten noensinne mellom hovedstaden i Latvia, Riga, og Stavanger.

I desember 2015 bestemte flyselskapet at ruten legges ned, og ruten startet ikke opp igjen som den del av sommerprogrammet i 2016.

Nå starter direkteruten til Air Baltic opp igjen lørdag 4. mai.

– Det er viktig for oss å få en ny direkterute til Riga, og flere bruker den også til å reise videre, sier sjef for forretningsutvikling Elisabeth Strømstad ved Stavanger lufthavn, Sola.

Hun gleder seg også til å ønske skotske Loganair velkommen til Sola neste fredag. Da åpner flyselskapet en ny direkterute til Edinburgh. Selskapet har også overtatt direkteruten til Newcastle etter at British Midland Regional gikk konkurs tidligere i år, slik at selskapet får to ruter fra Sola.

– I september vil også Wizz Air åpne en ny rute til London, sier Strømstad.

Det vil være mulig å fly direkte mellom Stavanger og Riga to ganger i uken, på lørdager og tirsdager. Selve flyturen tar 2 timer og 20 minutter.

Fram til 2009 var Air Baltic deleid av SAS, men SAS har ikke lenger noen eierposisjon i flyselskapet. Den største eieren er den latviske stat.