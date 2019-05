Bolig sto i full fyr på Storhaug - brann for andre gang på denne adressen

– Samtlige beboere er gjort rede for. Det er ikke meldt om skade på person. Det brenner fremdeles på stedet, men det skal ikke være fare for spredning til andre bygg på dette tidspunkt, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt like før klokken 17.30.

Boligen ligger i Hidlegata og skal bestå av flere leiligheter, ifølge operasjonsleder Toralv Skårland.

Thomas Ergo

Vennegjeng reddet eldre kvinner i 2001

Ifølge naboer Aftenbladet har vært i kontakt med har det også tidligere vært brann på dette stedet, i 2001. I artikkel publisert 7. juli det året omtales en brann i Hidlegata, selv om det ikke her er oppgitt noe husnummer. Fem beboere kom seg den gangen ut av huset i tide og ingen ble skadet. Huset, derimot, ble totalskadet i brannen. Også den brannen startet i andre etasje. En vennegjeng som kom forbi tok seg inn i det brennende huset og hjalp ut to eldre kvinner.

Her er papirversjonen som stod på trykk mandag 9. juli:

Faksimile Aftenbladet.

Evakuerte folk fra nabohus

– Det var så kraftig utvikling at vi har valgt å evakuere ett av nabohusene i gata. Vi har ikke fått bekreftet kontroll på brannen, men jeg har heller ikke inntrykk av umiddelbar fare for ytterlige spredning, sa operasjonslederen klokken 17.25.

– Brannen startet i andre etasje. Brannmannskaper slukker nå på loftet i den ene delen av tomannsboligen, sa innsatsleder i politiet, Torleif Paulsen til Aftenbladet klokken 17.20.

Nødetatene fikk melding om brannen like før klokken 17.

Pål Christensen

