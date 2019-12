Steiner trenger ikke strutte for å fascinere i Trollpikkheia

Dalane er flyttblokkenes rike. Her ble de liggende den gang isen slapp taket for 10.000 - 15.000 år siden.

– Det utrolige er at så mange av dem har plassert seg oppå småsteiner i naturen, sier Reidar Mong.

Han har pådratt seg en ny hobby. Nå går han turer i heia for å lete etter flyttblokker som har plassert seg litt rart.

– De finnes over alt, men det er spesielt mange i heia mellom Nodlandsveien og Kjervall. Jeg kaller denne heia for Trollpikkheia, så vet folk hvor den ligger, sier han.

Arnt Olav Klippenberg

Reidar Mong tror at mengden av disse spesielle steinene fort kan bli en attraksjon. Når vi legger til at det er syngesteiner i samme området og at selveste Trollpikken befinner seg her, så kan Trollpikkheia fort bli et turområde som skiller seg ut, tror han.

– Interessen for slike steiner startet i barndommen. Far min hadde en årbok for Stavanger Turistforening fra 1929. Hele boken var viet Dalane. Der var det bilde av en stein i Heigrestadområdet.

Den fascinerte unge Mong så til de grader at han lette den opp nå i voksen alder. Dermed var han i gang. Han har laget en plakat av noen utvalgt steiner. Der er gps-posisjonen lagt inn, noe som gjøre steinene lette å finne for turgåere.

I 1835 ble det første gang skrevet om slike steiner i Norge. De ble sett på som minnesmerker, kulturminner, noe mennesker i forhistorisk tid hadde fått i stand. De ble gjerne satt i sammenheng med religion. Man så for seg at de lå på hellige steder, og siden de virket nesten naturstridige med sine plasseringer, var det lett å ty til guder for å finne forklaringer.

Alle slike spekulasjoner tok slutt da kunnskapene om istiden begynte å spre seg i vitenskapsmiljøene. Nå vet vi at flyttblokkene er store steiner som strandet da isen smeltet. Under en del av disse ble sand og grus skylt bort slik at de ble liggende på mindre steiner. Det er slike steiner Reidar Mong leter etter og som han har samlet på plakaten «Rocks around Trollpikken».