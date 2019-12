Mye regn i vente, mest kommer i Ryfylke

Fra torsdag formiddag og til sent torsdag kveld er det ventet lokalt 50-70 millimeter nedbør på 12 timer, melder Meteorologisk institutt.

Varselet gjelder for Vindafjord, Ryfylke, Etne, Kvinnherad, Hardanger og Voss.

Meteorologisk institutt melder at det kan være fare for overvann i tettbygde områder samt fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.

Det heter videre at reisende vil kunne få lenger reisetid og det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

For deler av Vestlandet er det fare for jordskred som følge av stor nedbør.