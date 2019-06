Høyre etterlyser høyere ambisjoner for en Sandnes-skole helt på snittet

– Lærerne er gode med de ressursene de har, men hva hadde skjedd om de fikk mer? Hva er potensialet? spurte Thor Magne Seland (H) da Kvalitetsmeldingen for Sandnes-skolen ble behandlet i bystyret mandag.

Han og Guttorm Stangeland (H) etterlyste større ambisjoner.

– Fordi vi vil løfte elevene. Løfter vi skolen, løfter vi de svakeste. Vi ligger stort sett på snittet – men noe skårer vi lavere på, sa Stangeland (H).

Det fikk Arne B. Espedal (Ap) til å sprette opp på talerstolen.

– Hva er vi dårligere på, jeg finner ikke noe? sa han.

– Blant annet utvikler ikke leseferdighetene fra 8. til 9. klasse seg som forventet, svarte Stangeland.

9. klasse under snittet

I meldingen heter det ganske riktig at 9. trinn får en skår i lesing på 53 – det er under snittet (54), og en nedgang.

På 9. trinn er det også en svak nedgang i elever på de øverste mestringsnivåene (3–5) for lesing. 82,4 prosent havner på de høyeste nivåene, mot 84,5 prosent for to år siden.

Sandnes har dermed færre elver på øverste nivå enn snittet nasjonalt (83,1 prosent). «Noen ungdomsskoler ikke greier å strekke elevene et skoleår», heter det i meldingen.

– Vi må ikke male gull og grønne skoler, vi må være kritiske, sa Seland (H).

Fredrik Refvem

Mye bra også

Mindre mobbing enn ellers i landet, godt læringsmiljø, snitt-resultater på nasjonale prøver – og over snittet antall som fullfører videregående skole. Dette var forhold flere politikere trakk fram som gledelige under debatten.

Kvalitetsmeldingen viser at Sandnes ligger helt på snittet for de ti største bykommunene på nasjonale prøver for 8. og 9. trinn.

På 5. trinn har resultatet ligger under snittet – men i fjor havnet Sandnes på snittet – og fikk i tillegg en andel elever på de høyeste mestringsnivåene litt over snittet. Det har vært en jevn, positiv utvikling på 5. trinn, heter det i meldingen.

Store forskjeller mellom skolene

Store variasjoner mellom skolen bekymrer imidlertid. I Kvalitetsmeldingen trekker rådmannen fram at det er viktig å merke seg hvor mange elever som havner på de laveste nivåene på nasjonale prøver. Det gir mer informasjon enn snitt-skårene for den enkelte skolen.

Målet er å ha færrest mulig elever på laveste nivå.

Ifølge oppsummeringen er det fremdeles store forskjeller mellom skolene.

I fjor hadde seks skoler mer enn 25 prosent av elevene på det laveste mestringsnivået på 5. trinn.

Sju barneskoler hadde mer enn 25 prosent av elevene på de laveste nivåene ved nasjonal prøve i 8. trinn.

Fredrik Refvem

– Vi hadde seks skoler under streken, nå har dette økt til sju, sa Thor Magne Seland (H), og etterlyste flere detaljer om hvordan skolene følges opp.

I fjor vedtok bystyret at variasjoner skal komme bedre fram i Kvalitetsmeldingen, som også skal beskrive tiltak for å redusere variasjonene.

I år heter det at rådmannen er i gang med å utvikle en oppfølgingsordning for skoler som over år ligger under snittet på utvalgte parameter. Flere skoler får oppfølging allerede, men rådmannen ønsker en mer systematisk oppfølging.

Rune Vandvik

– Det er i tråd med målet om at det skal være mest mulig likt i Sandnes-skolen, sa Sofie M. Selvikvåg (Sp).

– Stolte, men ikke fornøyde

Aps Julia Wong sa seg langt på vei enige med Høyre i at det ikke er grunn til å være helt fornøyde med årets skole-resultater.

Pål Christensen

– Vi skal være stolte – men ikke si oss fornøyde før ingen elever er på laveste nivå på nasjonale prøver, sa hun, og trakk samtidig fram utfordringer som underfinansiert lærernorm, rekrutteringsproblemer og økning i spesialundervisning.

Wongs innlegg fikk Seland til å sprette opp på talerstolen.

– Det er en fornøyelse å høre Aps Wong, som har det rette blikket på det vi har levert. Vi gjør mye bra, men kan vi få det til ennå litt bedre?

Videre uttrykte flere bekymring for økende spesialundervisning i skolen, blant dem KrFs Oddny Helen Turøy og Trond Niemi. Tove Frantzen (V) og Heidi Bjerga (SV) var opptatt av å beholde fagarbeiderne i skolen.