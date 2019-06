Brennmanet-invasjon i Rogaland

Derfor blir du brent:

Det er trådene som henger ned fra brennmaneten, som «brenner», og gir kløende og sviende utslett. Trådene er bekledd med nematocyster, som er små kapsler som inneholder et giftstoff. De har et nålelignende apparat som stigger hull i huden ved kontakt, og via dem sprøytes giftstoffet inn. Maneten bruker giftstoffet til å lamme byttet sitt.

Det svir, men de norske brennmanetene er ikke farlige. I tropiske områder, blant annet utenfor Australia, finnes brennmaneter med kraftigere gift som i verste fall kan være dødelig for mennesker.

Om du har blitt brent:

– Om du har blitt brent, må alle rester fra brennmaneten fjernes fra huden. Det letteste er å fjerne trådene om hudområdet legges i, eller skylles med sjøvann. Ikke ferskvann.

– Om trådene er vanskelige å få bort, kan det å gi sand på det brente området være effektivt. Både eddik og urin på «såret» bidrar mest sannsynlig til å heller øke plagene enn å redusere dem.

Kilde: FHI.no