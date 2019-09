Pål Christensen

Syklister kan fortsatt kjøre begge veier i Pedersgata, også etter 1. oktober. Men bilene kan bare kjøre én vei, ut av sentrum.

Etter mye om og men, skal det nå bli et prøveprosjekt med enveiskjøring i Pedersgata.

Det skal altså bli enveiskjøring ut av sentrum - fra krysset ved Langgata og videre til Harald Hårfagres gate. Men det er det flere detaljer som må på plass før prosjektet starter.

Forsøket er en del av sentrumsplanen for Stavanger, som ble vedtatt i begynnelsen av mars. Prøveprosjektet vil vare i ett år.

Pedersgata blir stengt for gjennomkjøring fra Harald Hårfagres gate til Langgata fra og med tirsdag 1. oktober kl 07.00.

Kjørefeltet inn mot sentrum blir først stengt på grunn av maling og merking av rødt sykkelfelt.

Så snart arbeidet er over, etter et par dagers tid om været er greit, blir veien permanent enveiskjørt for biltrafikk mellom Langgata og Harald Hårfagres gate.

Parkeringsplassene vil bare i korte perioder være utilgjengelige mens arbeidet pågår.

Dette er endringene for trafikken

Mellom Langgata og Harald Hårfarges gate blir Pedersgata enveiskjørt i retning ut av sentrum.

Biler og sykler kjører i samme felt ut fra sentrum.

Inn mot byen vil bare sykler kunne kjøre på denne strekningen, i et eget rødmalt sykkelfelt.

Det blir plasser for korttidsparkering på den ene siden av gata når enveiskjøringen blir permanent. For varelevering, se nedenfor.

Biltrafikk inn mot sentrum kan for eksempel gå via Havneringen og Bergelandstunellen når Pedersgata blir enveiskjørt.

Når Verksgata mellom Store Skippergate og Langgata åpner etter privat anleggs- og byggearbeid tidlig i oktober, vil trafikk inn til sentrum også kunne gå ned Store Skippergate og inn Verksgata.

Det er også mulig å kjøre ned St.Hans gate og Reidar Berges gate ut til Havneringen.

Stavanger kommune sender ut rundt varsler til 3500 personer om trafikkendringen til folk i området, og ber folk vise litt ekstra hensyn til hverandre i starten. Ellers er det bare å følge skiltene.

Varelevering i Pedersgata

Når Pedersgata blir permanent enveiskjørt, er det tilrettelagt for varelevering til virksomheter i Pedergata slik kartet viser.

En del av et større nett av sykkelfelt

Det røde sykkelfeltet i Pedersgata inngår i et større nett av permanente rødmalte sykkelårer mellom sentrum og Stavanger øst. Harald Hårfagres gate og Nedre Banegate har fått røde felt for syklister. Ryfylkegata får det når gata blir opprarbeidet i forbindelse med et graveprosjekt som starter i vinter.

Tre opphøyde kryss i Pedersgata er gjort mer sykkelvennlige. Dette er kryssene med Normannsgate, Grensesteinsgata og Bratteberggata. Gatelysene på strekningen også skiftet.

Prøveprosjekt

Det var i fjor formannskapets vedtok et prøveprosjekt for å legge bedre rette for sykling i Pedersgata. Løsningen som er valgt ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging i april i år. Den er vel utprøvd, blant annet i Oslo. Prosjektet i Pedersgata skal evalueres etter et år.

