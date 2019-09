73 millioner for bru til Helgøy

– Det er 20 årsverk på øya, som er knyttet til fruktdyrking og Helgøy skyssbåt AS. Vi er i stor vekst og håper å kunne kjøre frukta i land neste år, sier Kristen Helgøy.

Opprinnelig skulle 200 meter med fylling og sju meter med bru sørge for at Helgøy bli landfast. Utbyggingen bråstoppet i 2016. Da ustabil blåleire ble oppdaget på havbunnen, konkluderte Statens vegvesen at grunnforholdene i sundet ikke ville gi tilstrekkelig styrke og sikkerhet for den planlagte fyllingen. Nye kostnadsanslag viste tredobling av prisen, opp fra cirka 47 millioner til cirka 150 millioner.

– Vi må la markedet fortelle oss den reelle kostnaden, sa Per Kåre Foss (KrF) da Samferdselsutvalget behandlet saken i mars.

Utlyst med forbehold

Anbudet ble derfor utlyst med forbehold om at fylket skal vurdere prisene og deretter avgjøre om brua skal bygges. I de nye planene er traseen for fylling og bru trukket i en bue østover for å unngå leira på havbunnen. Entreprenøren kan gjøre endringer for å finne bedre løsninger.

Tre firma har gitt tilbud innen fristen 18. september. Utenom Vassbakk & Stol, har Stangeland Maskin gitt pris på 78,6 millioner og Bertelsen og Garpestad 148 millioner, uten moms.

– Entreprenørene trenger arbeid til vinteren. Dette tilbudet får aldri fylkeskommunen igjen, det blir aldri billigere, sier Kristen Helgøy.

Ønsker spleiselag

Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland (Sp) er optimistisk etter å ha snakket med den politiske ledelsen i fylkeskommunen. De har diskutert et spleiselag.

– Jeg håper på en skisse som vi kan diskutere i formannskapet, og som kan vedtas av dagens kommunestyre og fylkesting i oktober. Momsen får fylkeskommunen igjen. Alternativet til bru er å betale for båtforbindelse inn i evigheten, sier Laugaland.

Saken skal opp i Samferdselsutvalget kommende onsdag. Fylkesrådmannens innstilling:

Prosjektet Helgøy bro realiseres basert på forslag til finansieringsplan omtalt i saken. Det forutsettes at Hjelmeland kommune bidrar med 5 millioner kroner og Helgøysamfunnet bidrar med et årlig tilskudd på 193.832 2019-kroner over en 20-årsperiode. Det forutsettes videre at momskompensasjon er en del av finansieringen og at laveste innkommende tilbud på en totalkostnad på 91.058.230 kroner står seg gjennom videre kvalitetssikringsprosessen.