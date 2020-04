Trafikksentralen er tilbake skjærtorsdag: Mer råkjøring i koronastille gater

Fart, forbikjøringer, farlige situasjoner og fotgjengere er tema når påskens utgave av Trafikksentralen er tilbake. Politiet melder om mer råkjøring de siste ukene og ber folk unngå å kjøre i stressede situasjoner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det siste vi ønsker nå er å belaste helsevesenet mer enn nødvendig. Vi oppfordrer folk til å ta det med ro bak rattet, esier politibetjent Tommy Stoltenberg ved trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon til Aftenbladet.

Politiet både lokalt, samt UP-patruljene ute i distriktene, har de siste ukene erfart at farten har gått opp og at det har vært flere stygge tilfeller av råkjøring.

– Om det skyldes mindre bil på veiene eller om folk opplever at det er mindre risiko for å bli oppdaget, det vet vi ikke. Men det er viktig for oss å understreke at vi opprettholder innsatsen. Spesielt overfor fart og rus. I begge tilfeller øker ulykkesrisikoen og med det også skadeomfanget, sier Aleksander Naley.

I «Trafikksentralen» har programleder Elisabeth Risa gjennom flere sesonger analysert trafikksituasjoner sammen med politibetjentene Tommy Stoltenberg, Aleksander Naley (midten) og Eirik Vigrestad fra Moto trafikkskole i Sandnes. Foto: Fredrik Refvem

Naley er en deltagerne i TV Aftenbladets serie «Trafikksentralen» som tar opp farlige, komplekse eller vanskelige episoder fra trafikken sammen med sin makker i politiet, Tommy Stoltenberg og Eirik Vigrestad fra Moto trafikkskole i Sandnes.

Fart og rus

Som følge av koronasituasjonen endret trafikkbildet seg over natten.

– Det er mye mindre bilbruk nå. Køene er borte. Men politiet har ikke trappet ned virksomheten. I de tidene vi står i nå er det ikke utenkelig at bruken av trafikkfarlige legemidler øker. I tillegg til fart er rus noe vi er spesielt oppmerksomme på, sier Aleksander Naley.

Senest forrige helg var det en bilist som ble tatt i 173 kilometer i timen på motorveien.

– Når en kommer opp i slike hastigheter ender det med anmeldelse, beslag av førerkort og en risikerer opp mot to år ubetinget fengsel, sier Naley, og fortsetter;

– Vi står midt i en kjempedugnad for å bekjempe korona. At enkelte misbruker dette og kjører verre nå er rett og slett egoistisk.

Forventer ingen påskeutfart

Grunnet hytteforbud og generelt reiseforbud forventer ikke politiet noen påskeutfart ut av byene.

– Vi vil heller minne folk om at det er ikke alltid en skal kjøre bil. Om en får en opprivende eller vanskelig beskjed er det ikke alltid like lurt å kjøre, sier Naley.

Tenk deg om du er i en situasjon der du kanskje ikke bør kjøre bil, oppfordrer politiet.

– Det kan være vanskeligere for alle å ta gode beslutninger i stressede og uforutsette situasjoner. Mange er stresset om dagen, det skjer mye rundt oss som er helt nytt for alle. Stress og anspenthet fører til uoppmerksomhet og det igjen kan avstedkomme trafikkfarlige situasjoner, sier Aleksander Naley og oppsummerer:

– Det er en god mal å la bilen stå til en har fått hentet seg inn.

Se forrige sesong av Trafikksentralen: