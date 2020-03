Forsand: Hjerterunden

Forsand kai Foto: Odd Inge Worsøe

Kommune: Sandnes

Lengde: 5,7 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Turen starter ved Bergekrossen. Herfra følger du asfaltvegen til Øyren og Forsand kai. Vi går videre langs fjorden mot det gamle handelssenteret Bergevik. Midt på strekket kan du ta den gamle kirkevegen opp ved byggefeltet i Gøysavik.

Vel framme i Bergevik kan du ta en tur innom butikken som har vært drevet i generasjoner. Begge steder har du fin utsikt innover Lysefjorden. I det gamle sjøhuset kan du få med deg historien om brislingfisket i fjorden, og se utstyret fra skomakerverkstedet til Adolf Berge.

Turen går videre oppover mot Ryggjaskaret, via Bergebakkane byggefelt og ned mot ridebanen. Du kan så velge om du vil gå på grusvegen tilbake til Bergekrossen, eller om du vil ta turen over Åsen 136 moh.

Turen over Åsen har flere traseer. Du kan ta inn mot Åsflotane og følge stien slik at du har utsikt mot Høgsfjorden og Dalen, eller du kan gå over selve toppen. Det er selvsagt også mulig å ta en rundtur slik at du får med deg begge løypene.

Parkering: Parker ved Næringsbygget på Forsand.

