Stavanger: Sundeturen

Foto: John Petter Nordbø

Stavanger kommune

Kommune: Stavanger

Lengde: 6,8 kilometer. Én vei.

Varighet: 1 time, 20 minutter.

Sunde ligger nord for Hafrsfjord og var et arnested under slaget ved Hafrsfjord i 872. Mange kulturminner, bautasteiner og gravsteder tyder på tidlig bosetting.

Start gjerne turen langs historiske Hafrsfjord med naust, kulturminner og bautasteiner. Med en vikings mot tar du fatt på stigningen opp gjennom boligfeltet til du når Mimmarudlå, hvor Mimma «midmorgen» betyr når sola står over denne rullesteinshaugen, var det tid for frokost.

Turen går videre på grusvei til du ser Stokkavatnet for enden av veien. Prøv fiskelykken, et bad eller en matbit på Speidermarka før du legger i vei til neste vatn gjennom høyreist skog. I det du krysser Krossbergveien får du et glimt av et to meter høyt kors som ble reist for ca. 1000 år siden. Hålandsvatnet møter deg med fugleliv og vakkert kulturlandskap.

Turveien fører deg opp mot Ekrehøgda. Trekk pusten, kast et tilbakeblikk over skuldra og nyt utsikten over et historisk landskap. Lett går du videre mellom hus og gater. Ta gjerne en liten avstikker til Aubeberget og helleristningene, før du følger forfedrenes fotspor tilbake langs Hafrsfjord.

Turen er en av 52 hverdagsturer i Stavanger - et samarbeid mellom park og vei i Stavanger kommune og Stavanger Turistforening.

Foto: Stavanger kommune