Eiganes-klasse i 14 dagers karantene

Tre lærere og en hel klasse på Eiganes skole er satt i 14 dagers karantene etter at en elev fikk påvist koronasmitte.

En hel klasse ved Eiganes skole er i koronakarantene.

Julie Teresa Olsen Journalist

Torsdag ble det kjent at en 3. klassing på Eiganes skole er smittet at korona. Fredag måtte hele trinnet være hjemme fra skolen.

Skolen og kommunen har jobbet med å spore opp muligheten for smitte.

Kartlegging

På bakgrunn av kartleggingen har smittevernkontoret anbefalt at klassen med den smittede eleven, samt tre ansatte ved skolen settes i hjemmekarantene i 14 dager, skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

Resten av trinnet, som måtte være hjemme fredag, har fått beskjed om at de kan gå på skolen som vanlig, men at de bør være ekstra nøye med håndhygiene.

Fikk beskjed om å gå på skolen

Eleven hadde vært på feriereise i Nord-Italia. Familien tok kontakt med legevakten like etter hjemkomst, men fikk beskjed om at det ikke var grunnlag for testing eller karantene. Da foreldrene sendte eleven på skolen, var det i tråd med FHI sine retningslinjer og rådene som de hadde fått av lokalt helsevesen.

Dette bekreftes av helsesjef Marit Anda i Stavanger kommune.

- Det er riktig at vi har vært i dialog med foreldrene, og at de har fulgt våre råd. Foreldrene kan derfor ikke stilles til ansvar for eventuelt å ha utsatt andre for smitte, understreker Anda.