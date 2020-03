Tegn koronatrollet - og vinn

Onsdag 1. april skal en jury bestående av barn kåre de beste tegningene av koronatrollet. Premie vanker!

Sienna på 5 år er én av over hundre barn som har tegnet koronatrollet. Foto: Privat

Hanne Undem Journalist

Tirsdag ble Facebook-gruppen koronatrollet - tegnekonkurranse for barn opprettet. Her kan interesserte publisere sine egne kreasjoner av koronatrollet. Det er allerede publisert mange fantasifulle koronatroll på Facebook.

– Tanken er at barn skal få lov til å uttrykke seg selv gjennom tegning. Uttrykke hva de selv føler, sier Henriette Framnes Time, som er initiativtaker sammen med mannen, Rudi Aadland.

Tegning av Olav på 10 år.

Kan bidra til større forståelse

Det er lange dager. Mye er stengt. Mange sitter gjerne hjemme og tvinner tommel-totter mellom hjemmebarnehage og hjemmeskole.

Framnes Time håper tegnekonkurransen kan bidra til at barna har noe å finne på. De kan delta i konkurransen, og se på alle de andre morsomme, fine og skumle tegningene. Samtidig kan foreldre få litt fritid.

– Dette er en stor omveltning, også for barna. Vi er veldig opptatt av hva voksne tenker i denne situasjonen, men jeg tenker at barn er like berørt av dette som det vi er, sier hun.

Ved å selv visualisere situasjonen kan det være lettere for barna å forstå. For eksempel hvordan viruset smitter, og hvordan de selv kan være med på dugnaden som skal komme fellesskapet til gode.

– Vi ønsker ikke å forherlige denne forferdelige situasjonen, og nettopp derfor har vi kalt det koronatrollet, sier Framnes Time.

Til nå er det publisert over hundre tegninger.

– Tegningene viser at barna er preget. De er helt fantastiske. Det er så mange fine måter å forklare situasjonen på.























































Av Jonas på 12 år. 1 av 26

Positivitet i alt det negative

– Det er veldig mye negativt for tiden, og rett og slett en tøff periode for folk, sier Aadland.

Han håper konkurransen kan være med å skape fine øyeblikk.

Førstepremien er familiefotografering eller innrammet bilde hos Studio Hjelm til en verdi av 5000 kroner. I tillegg vinner vedkommende et gavekort på Ringo verdt 500 kroner, som er sponset av Verdi Eiendomsmegling. Fra andre til tiende plass er premien et gavekort på 500 kroner på Ringo, sponset av Verdi Eiendomsmegling.

Initiativtakerne bak konkurransen er Henriette Framnes Time og Rudi Aadland. Foto: Privat