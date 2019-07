Spisested i Sandnes er konkurs

Det er Royal Thai Restaurant AS i Langgata som har vært i Jæren tingrett og meldt oppbud. Selskapet har opplyst at den samlede gjelden er på 935.000 kroner, og at selskapets eiendeler i hovedsak består av driftsløsøre med en samlet verdi på rundt 214.000 kroner.

Virksomheten har per dags dato 11 ansatte, og er innstilt.

Retten har lagt selskapets opplysninger til grunn, og selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

– Retten har funnet at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og konkursbegjæringen er dermed tatt til følge, skriver retten i sin kjennelse.

Advokat Hgone Skjerpe er oppnevnt som bostyrer, og skiftesamling er berammet til onsdag 4. september.

Royal Thai fikk terning kast fem da Aftenbladet anmeldte rettene til 100-ugå i fjor høst, og ble også folkets favoritt. De fikk terningkast tre under årets 100-ugå i februar, men kom også da høyt oppe på listene blant folkets favoritter.