Habi vant sykehus-kontrakt til 81,5 millioner kroner

Kontrakten er verdt 81,5 millioner kroner, og gjelder byggene A og B på det nye universitetssykehuset på Ullandhaug. Leveransen innebærer 471.000 m³ luft fordelt på 23 separate luftbehandlingsanlegg med integrert automatikk, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi er svært stolte over å vinne en så prestisjefylt kontrakt med SUS2023, og er til nå den største kontrakten i firmaets historie. For oss som lokal leverandør med røtter tilbake til 1845, ser vi frem til å være en del av SUS2023, sier styreleder Helge Bie i Habi, som har hovedkontor på Forus i Stavanger.

– For oss betyr denne avtalen at vi sikrer arbeid for mellom 15 til 20 medarbeidere, og en betydelig ordrereserve i tre år fremover. Vi kommer til å opprettholde all vår virksomhet innen ventilasjon, blikkenslagertjenester og taktekking samtidig som vi jobber med dette prosjektet. Vi starter planleggingen av oppdraget umiddelbart, sier administrasjonsleder Anne Christine Bie i Habi.

– Det er hyggelig at Habi, som er et lokalt og tradisjonsrikt firma, har vunnet frem i konkurransen om dette oppdraget. Sammen skal vi jobbe for at det blir et godt inneklima på det nye sykehuset. Det er viktig for både pasienter og medarbeidere, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

Kontrakt for frisk luft til nytt sykehus